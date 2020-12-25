Музыканты из Украины и Азербайджана исполнили украинскую народную песню "Щедрик", которая стала всемирно популярной в музыкальной обработке Николая Леонтовича, среди гор.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Отмечается, что более 100 лет назад мелодия “Щедрика” впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня “Carol of the bells”.

Символично, что ровно через век украинский “Щедрик” вернулся в Старый Свет, чтобы быть услышанным из вершин величественных и прекрасных Кавказских гор.

“Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугаму. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому “Щедрик” зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов”, – добавили в посольстве.