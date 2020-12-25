Об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.
Отмечается, что более 100 лет назад мелодия “Щедрика” впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня “Carol of the bells”.
Символично, что ровно через век украинский “Щедрик” вернулся в Старый Свет, чтобы быть услышанным из вершин величественных и прекрасных Кавказских гор.
“Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугаму. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому “Щедрик” зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов”, – добавили в посольстве.
- Оркестр военно-воздушных сил США поздравил украинцев с праздниками и исполнил песню “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича.