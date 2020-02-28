Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
По словам Данилова, защитные средства дадут из государственного резерва.
“Мы открыли сегодня то, что было на бронировании, находилось в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. Не надо раздувать панику, когда ее нет”, — отметил Данилов.
В свою очередь министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что МОЗ решит проблему дефицита масок в аптеках Украины совместно с производителями.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.