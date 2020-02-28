Медицинские маски, на которые сейчас в Украине ажиотаж в связи с эпидемией коронавируса, предоставят из госрезерва.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

По словам Данилова, защитные средства дадут из государственного резерва.

“Мы открыли сегодня то, что было на бронировании, находилось в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. Не надо раздувать панику, когда ее нет”, — отметил Данилов.

В свою очередь министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что МОЗ решит проблему дефицита масок в аптеках Украины совместно с производителями.

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