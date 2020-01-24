В Ираке тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести со страны войска Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что массовые митинги проходят сразу в двух местах Багдада – около главного университета столицы и на центральной площади Аль-Хуррия.

К протесту против американского военного присутствия призвал иракский шиитский клирик Моктада ас-Садр.

На митингах присутствуют мужчины и женщины, которые скандируют антиамериканские лозунги и держат национальные иракские флаги.

Отмечается, что в данный момент главные автомобильные пути Багдада заблокированы местными силовиками, а так называемая “Зеленая зона” (район, в котором находятся иностранные дипломатические миссии) перекрыта бетонными барьерами.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.