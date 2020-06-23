Видео опубликовала газета “НикВести”.
Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.
В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да, баба, да “.
Ирина Аллахвердиева / Фото: Алена Яхно
Приводим полный диалог лидеров партии “Слуга народа”:
Корниенко: Алахвердиева – вообще красотка.
Арахамия: Да.
Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.
Арахамия: Энергии много.
Корниенко: Ну ты к Президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да. Баба, да”.
Стоит отметить, что вскоре видео было удалено с YouTube-канала издания.
Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
1 ноября Богдан Яременко сообщил, что намерен покинуть пост главы комитета по вопросам внешней политики. 11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Богдана Яременко в отставку с этой должности.
- 13 ноября сообщалось, что Богдан Яременко, которого должны были уволить с должности главы комитета ВР, продолжает вести заседания.