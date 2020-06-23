Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Видео опубликовала газета “НикВести”.

Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да, баба, да “.

Ирина Аллахвердиева / Фото: Алена Яхно

Приводим полный диалог лидеров партии “Слуга народа”:

Корниенко: Алахвердиева – вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к Президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да. Баба, да”.

Стоит отметить, что вскоре видео было удалено с YouTube-канала издания.

Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

1 ноября Богдан Яременко сообщил, что намерен покинуть пост главы комитета по вопросам внешней политики. 11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Богдана Яременко в отставку с этой должности.