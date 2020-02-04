Алена Бабак, уволенная сегодня с поста министра развития общин и территорий, выступила с трибуны Верховной Рады, рассказав о коррупции в строительной сфере.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Бабак, в частности, заявила, что в строительной отрасли различные кланы пытаются сохранить сферу своего влияния и опутали ее “как спрут”.

“Я попросила это слово, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями, в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут. Которые, думаю, очень хотели бы радоваться на моих костях после этого увольнения. Не получится. Не получится потому, что то, что начато этим Правительством, Министерством развития общин, Офисом президента по борьбе с коррупцией в строительной сфере, сфере архитектурно-строительного контроля, не имеет обратного пути”, – подчеркнула Бабак.

Она уточнила, что правоохранительные органы, которые “в прямом подчинении президенту Украины”, начали системную борьбу с теми, “кто сегодня через различные кланы пытается расшатать ситуацию как в Офисе президента, так и в Правительстве”.

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Бабак также рассказала, что “отдельным людям” сегодня поступают угрозы от различных кланов.

“Правоохранительные органы видят, как сейчас подставные организации пытаются увольнять людей в ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции, – ред.). Подставными я называю карманные организации типа “Стоп свавілля”, “Громадська правда”. Через людей, которые в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния. Я хочу заверить, что за всеми вами сегодня следят. Следят должным образом. За теми, кто в кланах сегодня через бандюков угрожает отдельным людям, чтобы они не выходили на работу”, – подчеркнула она.

Бабак добавила, что с ней начали борьбу в СМИ из-за аннулирования разрешений на строительство на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве. По ее словам, также эти люди планируют начать строительство возле “Дворца Украина”.

“То, что я иду с поста, не означает, что президент прекратил борьбу с вами. Вся система запущена. Бойтесь! Вам не будет места в строительной сфере”, – заявила Бабак.

Она уточнила, что все озвученные факты переданы на рассмотрение в правоохранительные органы, “со всеми документами и заявлениями людей, на которых оказывалось непосредственное давление”.

“Всему этому будет предоставлена оценка правоохранительной системой”, – уточнила Бабак.