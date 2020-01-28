Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков уверяет, что он честно победил в конкурсе на занятие этой должности, хотя с нынешней главой Ириной Венедиктовой был знаком.

Об этом он заявил на брифинге в ГБР, сообщают #Буквы.

“С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области, происходило с 10-го по 16-й год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы… После назначения Ирины Валентиновны и.о. директора 27 декабря, она предложила мне занять пост ее советника в патронатной службе – советника по вопросам досудебного расследования. Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако официально я не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности”, – сказал Бабиков.

При этом он подчеркнул, что помогал в некоторых вопросах и не вникал в дела, не имел дела с уголовными производствами.

А еще Бабиков отметил, что не знаком с любым депутатом из партии “Слуга народа” и с кем-либо из Офиса президента.