Об этом он заявил на брифинге в ГБР, сообщают #Буквы.
“С Ириной Венедиктовой я познакомился во время прохождения службы в органах прокуратуры Харьковской области, происходило с 10-го по 16-й год. Там мы несколько раз пересекались на научных мероприятиях, посвященных реформированию судебной и правоохранительной системы… После назначения Ирины Валентиновны и.о. директора 27 декабря, она предложила мне занять пост ее советника в патронатной службе – советника по вопросам досудебного расследования. Мною были подготовлены документы, поданы для трудоустройства, однако официально я не смог трудоустроиться, поскольку в течение январских праздников в Единый реестр адвокатов Украины не были внесены сведения о прекращении моей адвокатской деятельности”, – сказал Бабиков.
При этом он подчеркнул, что помогал в некоторых вопросах и не вникал в дела, не имел дела с уголовными производствами.
А еще Бабиков отметил, что не знаком с любым депутатом из партии “Слуга народа” и с кем-либо из Офиса президента.
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