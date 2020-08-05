Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

В своем выступлении Мищенко сообщил, что в первую очередь “надо разобраться с финансовыми потоками: куда они идут и насколько эффективно они используются”.

Кроме того, Мищенко рассказал, что он – предприниматель, аграрий, с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

Также он заявил, что видит в своем назначении возможный конфликт интересов. Это произошло во время серии вопросов к Мищенко, которые прозвучали от министра развития общин Алексея Чернышова.

“Вы занимаетесь сельским хозяйством в нескольких областях, в том числе в Кировоградской. Не видите ли вы в этом конфликта интересов?”– спросил у кандидата в главы ОГА Чернышов. “Я – вижу. Но сказали, что это не… Когда мне предложили (должность, – ред.), я сказал, что это может быть конфликтом интересов. Но мне на это сказали, что не будет конфликта”, – отметил Мищенко.

После этого в разговор включился премьер Денис Шмыгаль. “Вы же бизнес передаете? В любом случае заполняете декларацию, передаете или продаете все доли? Тут конфликт интересов исчерпывается. Человек же на государственную службу заходит без бизнеса”, – заявил он.

В ответ Мищенко проинформировал, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну, чтобы не было конфликта интересов.

В итоге кандидатура нового главы ОГА была согласована. Теперь указ о назначении Мищенко должен подписать президент Владимир Зеленский.

Согласно данным YouControl, Мищенко значится учредителем 8 компаний и руководителем двух. В частности, он владеет ООО “Агрокомплекс”, ООО “Нива” и ООО “Устиновский зернокомплекс” в Кировоградской области, а также ООО “Плиски-Агро” и охотничьим хозяйством в Черниговской области.

(На видео – с 41:20)