Богатые страны получат на миллиард доз вакцины от COVID-19 больше, чем им нужно, в результате чего более бедные страны будут бороться за оставшиеся запасы.

Об этом пишет Reuters.

В ходе анализа текущих контрактов на поставки вакцин от COVID-19 глобальное движение за искоренение нищеты и излечимых заболеваний ONE Campaign заявило, что богатые страны, такие как США и Великобритания, должны делиться лишними дозами.

В организации также заявили, что в противном случае миллиарды людей лишатся необходимой защиты от вируса, вызывающего COVID-19, а это, вероятно, продлит пандемию.

В отчете конкретно рассматривались контракты с пятью ведущими производителями вакцин от COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

Выяснилось, что на сегодняшний день Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже законтрактовали более 3 миллиардов доз. Это на миллиард больше, чем необходимо, чтобы предоставить каждому гражданину по две дозы (2,06 миллиарда).

”Этот огромный избыток – воплощение вакцинного национализма. Богатые страны по понятным причинам сделали ставку на вакцины на раннем этапе пандемии, но поскольку эти ставки оказались избыточными, необходима серьезная корректировка курса, если мы собираемся защитить миллиарды людей во всем мире”, – отметила старший директор по политике ONE Campaign Дженни Оттенхофф.

Она добавила, что избыточные дозы для богатых стран будут иметь большое значение для защиты уязвимых людей в более бедных странах.