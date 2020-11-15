Тысячи сторонников президента Трампа в субботу собрались в Вашингтоне, но за ночь митинг перерос в насилие.

Об этом пишет The New York Times.

Полиция произвела 20 арестов, в том числе четыре по обвинению в применении огнестрельного оружия. Один человек получил ножевое ранение, о его состоянии пока ничего не сообщается.

Сначала митинг был контролируемым, хотя и шумным. Люди приветствовали президента аплодисментами, когда он проезжал в своем кортеже.

К полудню демонстранты разошлись веером на несколько кварталов вокруг Freedom Plaza.

В Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани дала преувеличенную оценку этому событию, названному Million MAGA March, заявив, что собралось миллион сторонников Трампа. На самом деле митингующих было намного меньше.

“Это не похоже на Четвертое июля или что-то в этом роде”, – сказал офицер полиции, который находился недалеко от Freedom Plaza.

Одна из участниц митинга прокомментировала свое участие: “Он (Трамп) не идеален. Я следила за Трампом с детства”.

В субботу краткий визит Трампа состоялся после объявления выборов в двух последних штатах. Избранный президент Джозеф Байден-младший выиграл Джорджию, набрав в общей сложности 306 голосов выборщиков – столько же, сколько Трамп получил в 2016 году, – а Трамп победил в Северной Каролине, набрав 232 голоса выборщиков.

Трамп отказывается принимать результаты выборов, настаивая на массовых фальсификациях.

Помимо марша Million MAGA, в Вашингтоне проводился митинг Stop the Steal и мероприятие Women for Trump.

Сторонники президента приехали со всей страны, чтобы принять участие.

Примерно к полудню демонстранты прошли маршем к Капитолию, более часа двигаясь по Пенсильванской авеню.

“Мы хотим, чтобы Трамп знал, что мы любим все, что он делал, особенно для латиноамериканцев”, – сказал 33-летний Энтони Кабасса.

Позже в тот же день, когда многие сторонники Трампа начали стекаться в сторону Union Station, более 40 человек, представившихся членами экстремистской организации Proud Boys, двинулись обратно к Freedom Plaza.

Мужчины, одетые в желто-черное, вскинули кулаки вверх и скандировали “Трамп 2020”. Некоторые были в бронежилетах.

С приближением ночи в соцсетях стали публиковать видео баррикад, стычек, того, как протестующие собираются возле площади Свободы, где люди зажигают небольшие костры.

Вечером возле ресторана недалеко от Белого дома контрпротестующие забросали группу сторонников Трампа бутылками и фейерверками.

Около 9 вечера группа сторонников Трампа возле отеля менее чем в миле от Белого дома заявила, что между сторонниками Трампа и другими, которых они назвали антифа, вспыхнула ссора и стычки. В новостях сообщалось, что один человек получил ножевое ранение.

Рукопашная схватка произошла на углу 10-й улицы и Нью-Йорк-авеню в северо-западном Вашингтоне. Но прекратилась сразу после вмешательства полиции.