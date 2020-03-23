Состоятельным украинцам могут не помочь заблаговременно приобретенные аппараты вентиляции легких, если в больнице их некуда будет подключить.

Об этом в комментарии Буквам сказал кардиохирург Института сердца Назар Озерянский.

В учреждении, где он работает, перестали выполнять плановые вмешательства, освобождают палаты для возможных больных с коронавирусом, а пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями (инфарктами) принимают только по скорой.

“Слышал, что некоторые из бизнеса закупает аппараты искусственной вентиляции легких себе лично. Но только наличие оборудования проблемы не решает. Если в реанимации, к примеру, оборудованы 12 кислородных точек, то более 12 аппаратов к ним не подключить. Технически это невозможно”, – говорит он.

В регионы закупают преимущественно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые помогают легким дышать. Ими можно вылечить много пневмоний, но атипичные пневмонии протекают с более молниеносным и полным поражением легких. Тогда легкие уже не выполняют свою функцию, и помогает только аппарат ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Аппарат полностью заменяет функцию легких (“искусственные легкие”), объясняет Озерянский.

Мир и Украина не готовы к пандемии коронавируса, говорит врач: “К этому нельзя быть готовым в принципе. Такой наплыв пациентов не может предсказать любая страна мира: больных больше, чем мест в больницах, чем аппаратуры, чем врачей. Пандемия – это выход за рамки всех возможных прогнозов даже в странах, где медицина на высоком уровне. Вирус переиграл медицину по всем факторам, поэтому эпидемия стала пандемией. Все должны понять, что это опасно, и строго соблюдать правила карантина. Когда есть угроза для человечества, то рассчитывать на самосознание граждан трудно. Надо вводить жесткий контроль мероприятий карантина”.