Covid-19 Украина

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Бахрейн одним из первых в мире вводит цифровые COVID-паспорта

Государство Бахрейн одним из первых в мире вводит электронные паспорта о вакцинации против коронавируса COVID-19.

Среда, 17 февраля 2021, 15:48

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, правительства и разработчики по всему миру изучают, как сертификаты и паспорта могут помочь возобновить экономику, выявляя тех, кто защищен от COVID-19.

В Бахрейне решили создать специальное приложение BeAware, которое позволит жителям демонстрировать их статус иммунизации. Приложение будет содержать ФИО человека, дату рождения, гражданство и официальный сертификат о вакцинации.

Для доступа к BeAware пользователи должны будут получить две дозы вакцины с интервалом в 21 день, а затем подождать две недели для выработки антител. Власти смогут проверить подлинность прививки, отсканировав QR-код.

Похожие программы разрабатывают также в Дании и Швеции. В Дании первоначальную версию COVID-паспорта планируют запустить к концу февраля.

Швеция же планирует выпустить аналогичное приложение к лету, но при условии, что к тому времени будет действовать международный стандарт для COVID-паспортов.

Бахрейн, небольшое островное государство с населением около 1,5 миллиона человек, предлагает гражданам и жителям бесплатно вакцины Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Oxford-AstraZeneca и российскую Sputnik V.

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  • Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не планирует вводить  COVID-паспорта. Пока, согласно международным правилам, достаточно справки о вакцинации.

 

Теги: COVID-паспорт, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, вакцина против коронавируса, вакцинация, Коронавирус, Спутнік V, Бахрейн

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