Covid-19 Украина

обновлено 11.11.2020 в 14:02

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Байден готов присоединиться к решению конфликта в Украине

Во вторник, 10 ноября, победитель президентских выборов в США Джо Байден провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами. Во время разговоров он выразил готовность вместе с ними искать решение украинского кризиса.

Среда, 11 ноября 2020, 15:12

Об этом сообщает штаб Байдена в Twitter.

Известно, что тему конфликта Украины и РФ Байден обсудил с президентом Франции Эмануэлем Макрона и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Избранный президент США выразил Макрону “свою готовность к совместной работе по решению глобальных вызовов, которые включают в себя развитие и обеспечение безопасности Африки, конфликтов в Украине, Сирии, а также с иранской ядерной программы”.

В разговоре с Борисом Джонсоном Байден отметил, что готов “работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина”.

Во время пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден отметил, что Америка возвращается на международную арену. Об этом он сказал Макрона и Джонсону.

“Я дал им понять, что Америка вернулась. Мы собираемся вернуться в игру”, – заявил Байден.

Также он отметил, что переход власти от Трампа неизбежен, хотя он и пытается поставить под сомнение результаты голосования.

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Теги: Байден, конфлікт на Донбасі, Макрон, Украина

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