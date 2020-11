Байден готов присоединиться к решению конфликта в Украине

Об этом сообщает штаб Байдена в Twitter.

Известно, что тему конфликта Украины и РФ Байден обсудил с президентом Франции Эмануэлем Макрона и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Избранный президент США выразил Макрону “свою готовность к совместной работе по решению глобальных вызовов, которые включают в себя развитие и обеспечение безопасности Африки, конфликтов в Украине, Сирии, а также с иранской ядерной программы”.

В разговоре с Борисом Джонсоном Байден отметил, что готов “работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина”.

Today, President-elect Joe Biden took part in separate congratulatory calls with the leaders of France, Germany, Ireland, and the United Kingdom. pic.twitter.com/vCyAVVF3qw

