Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут свой первый телефонный разговор на фоне сообщений о стягивании российских военных к украинской границе и эскалации боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает американское издание Politico.

По данным издания, действия России насторожили власти США и Украины. Президенты обеих стран проведут телефонный разговор сегодня вечером, по словам двух информированных источников.

Разговор Байдена и Зеленского планировали как минимум во время трех звонков на высоком уровне между США и Украиной на этой неделе. Имеются в виду телефонные переговоры государственного секретаря Энтони Блинкена, главы Генерального комитета Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина с их украинскими коллегами.

Издание отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.

“Байден держал Украину на расстоянии вытянутой руки, тихо настаивая на последующих реформах в стране, которую он годами изучал как вице-президент, и которая является критическим фронтом в усилиях Запада сдержать Россию”, – пишет издание.

1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.