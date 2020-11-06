Подсчет голосов на выборах президента в США практически завершен. Стало известно, что демократ Джо Байден удерживает лидерские позиции в штате Пенсильвания.

Про це свідчать дані голосування.

Так, у Байдена 49,5% голосів, а у його опонента Трампа – 49,4 % голосів. Всього за Байдена проголосувало 3 694 125 жителів штату, а за Трампа – 3 289 731.

У Пенсильванії порахували 98% голосів. Переможець цього штату отримає 20 голосів.

Пенсільванія може стати ключовим штатом для перемоги Байдена.