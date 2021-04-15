Covid-19 Украина

обновлено 15.04.2021 в 17:02

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Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки США через загрози з боку Росії

Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.

Четверг, 15 апреля 2021, 17:14

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Білого дому.

“Я повідомляю, що видав розпорядження, яке оголошує надзвичайну ситуацію в країні щодо надзвичайної загрози національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, обумовлених конкретною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації”, – йдеться у зверненні до Конгресу.

Байден наголосив, що виявлено декілька шкідливих зусиль Росії. Зокрема, він зазначив втручання в американські вибори, кібератаки, транснаціональну корупцію для впливу на іноземні уряди, переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном, підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США, порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексії Криму.

  • Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
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Теги: Джо Байден, чрезвычайная ситуация, Россия, санкции, США

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