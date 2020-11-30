Об этом сообщает CNN.

Вместе с Байденом доклад получит вице-президент Камала Харрис. Интересно, что до выборов Харрис была членом сенатского комитета по вопросам разведки и имела доступ к большему количеству информации с грифом “секретно”, чем избранный президент.

Доклад разведки о нацбезопасности в США еще называют брифингом. Так, президента информируют о новых разведывательных данных с анализом рисков и угроз, которые могут возникнуть для США в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В общем, предоставляется вся информация, которой должны обладать первые лица государства, чтобы позаботиться о национальной безопасности.

Ежедневные разведывательные брифинги получает президент, а также вице-президент и старшие советники.

Форма брифинга бывает разной. Ее выбирает президент в соответствии со своими предпочтениями. Так, Джордж Буш любил заслушать доклад, а Барак Обама требовал письменный отчет.