Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Співрозмовники обговорили низку регіональних та глобальних питань, зокрема намір Сполучених Штатів та Росії вести стратегічний діалог щодо стабільності щодо ряду питань контролю над озброєннями та нових питань безпеки.

Наголошується, що Байден чітко дав зрозуміти, що США будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, зокрема кіберпроникнення та втручання у вибори.

Крім того, лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону.

“Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості”, – йдеться у заяві Білого дому.

У пресслужбі Кремля заявили, що розмову ініціювала американська сторона. Наголошується на тому, що президенти обговорили теми, що стосуються обох держав та домовилися про зустріч у третій країні.

Йдеться й про те, що Байден поговорив з президентом країни-агресора про українсько-російську війну, яку в Кремлі традиційно називають “внутрішньоукраїнською кризою”.

“Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнської кризи Володимир Путін виклав підходи до політичного врегулювання, які базуються на мінському “Комплексі заходів”, – заявили у Кремлі.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.