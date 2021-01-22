Байден избавился от кнопки для вызова официанта с колой, которую установил Трамп

Президент США Джо Байден убрал из Овального кабинета красную кнопку, с помощью которой его предшественник Дональд Трамп вызывал официанта с диетической колой.

Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что на фото, сделанных в четверг, на столе Resolute в Овальном кабинете нет кнопки для заказа колы.

Дональд Трамп является большим поклонником диетической колы. Говорят, что бывший президент выпивал более 12 бутылок колы каждый день. Для мгновенного заказа он установил в кабинете красную кнопку. При нажатии в кабинет входил официанты со стаканом колы.

В 2019 году один из помощников Трампа Крис Симс рассказал, что Дональд иногда подшучивал над своими посетителями, нажимая кнопку и делая вид, что она ядерная.