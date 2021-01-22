Байден избавился от кнопки для вызова официанта с колой, которую установил Трамп

Об этом сообщает издание The Hill.
Отмечается, что на фото, сделанных в четверг, на столе Resolute в Овальном кабинете нет кнопки для заказа колы.
Дональд Трамп является большим поклонником диетической колы. Говорят, что бывший президент выпивал более 12 бутылок колы каждый день. Для мгновенного заказа он установил в кабинете красную кнопку. При нажатии в кабинет входил официанты со стаканом колы.
В 2019 году один из помощников Трампа Крис Симс рассказал, что Дональд иногда подшучивал над своими посетителями, нажимая кнопку и делая вид, что она ядерная.
“Неожиданно он нажал кнопку. Не зная, что делать, гости смотрят друг на друга с поднятыми бровями. Через несколько минут в комнату вошел официант, неся на серебряном подносе стакан, наполненный диетической колой, и Трамп взорвался от смеха”, – написал в своей книге Симс.
Несмотря на то, что Байден лишился кнопки, у него такой же вкус в напитках, как у Трампа. Организатор питания, который работал с Байденом, когда он был вице-президентом, заявил, что он любил Coke Zero.
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