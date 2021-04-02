Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским

В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

“Байден подчеркнул стремление администрации активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, обеспечивающих справедливость, безопасность и процветание для народа Украины”, – говорится в сообщении.

Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Они также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в государстве.

Разговор с американским коллегой прокомментировал и Владимир Зеленский. В своем Twitter он отметил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.

“Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев”, – написал Зеленский.

По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.

Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.

Напомним, что ранее # Буквы сообщали, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сегодня запланировали провести свой первый телефонный разговор на фоне сообщений о стягивании российских военных к украинской границе и эскалации боевых действий на Донбассе.

Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.