Президент США Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения для должностных лиц Международного уголовного суда, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Однако администрация Джо Байдена продолжает настороженно относиться к Международному уголовному суду и его деятельности. В частности, юрисдикцию этого судебного учреждения Соединенные Штаты не признают.

“Мы по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине”, – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении о прекращении санкций.

Также он отметил, что США сохраняют давние возражения против усилий суда об установлении юрисдикции в отношении персонала государств, которые не подчиняются его юрисдикции, в частности США и Израиль.

“Однако мы считаем, что наши опасения по поводу этих дел лучше решать путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МУС, а не путем введения санкций”, – добавил Блинкен.

Напомним, что в сентябре 2020 года администрация Трампа ввела санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуда. Она занималась расследованием возможных военных преступлений, совершенных талибами и афганскими властями.

Позже Трамп разрешил использование таких санкций против МКС, а также назвал суд “угрозой” для США.

В 2019 году администрация Трампа отменила американскую визу Бенсуда. Это решение аргументировали бы усилиями прокурора по расследованию возможных преступлений в Афганистане.