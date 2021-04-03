Об этом сообщает американское издание Politico.
Однако администрация Джо Байдена продолжает настороженно относиться к Международному уголовному суду и его деятельности. В частности, юрисдикцию этого судебного учреждения Соединенные Штаты не признают.
“Мы по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине”, – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении о прекращении санкций.
Также он отметил, что США сохраняют давние возражения против усилий суда об установлении юрисдикции в отношении персонала государств, которые не подчиняются его юрисдикции, в частности США и Израиль.
“Однако мы считаем, что наши опасения по поводу этих дел лучше решать путем взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе МУС, а не путем введения санкций”, – добавил Блинкен.
Напомним, что в сентябре 2020 года администрация Трампа ввела санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуда. Она занималась расследованием возможных военных преступлений, совершенных талибами и афганскими властями.
Позже Трамп разрешил использование таких санкций против МКС, а также назвал суд “угрозой” для США.
В 2019 году администрация Трампа отменила американскую визу Бенсуда. Это решение аргументировали бы усилиями прокурора по расследованию возможных преступлений в Афганистане.
- Ранее президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете въезда в США некоторых категорий иностранцев.