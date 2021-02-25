Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете въезда в США некоторых категорий иностранцев.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Речь идет об указе Трампа о запрете въезда в США иммигрантов, которые якобы могли представлять угрозу для экономического развития страны во время пандемии коронавируса.

В частности Байден отметил, что решение Трампа “наносило ущерб отраслям промышленности, использующих таланты со всего мира”.

“Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам”, – говорится в заявлении.

Также американский президент отметил, что указ запрещал членам семей граждан США и постоянным жителям страны воссоединиться со своими родственниками.

Напомним, что Байден уже подписал ряд распоряжений и приказов по борьбе с коронавирусом. Он ввел масочный режим на объектах федеральной собственности и во всех видах транспорта (самолеты, поезда, автобусы и т.д.). Для лиц, прибывающих в США из-за рубежа введен обязательный карантин.

Напомним, преодоление эпидемии, экономического кризиса и снижение уровня расизма, который растет, Байден называл главными приоритетами своей работы. О чем еще президент говорил в своей речи — в материале.