Об этом говорится на сайте Белого дома.
Речь идет об указе Трампа о запрете въезда в США иммигрантов, которые якобы могли представлять угрозу для экономического развития страны во время пандемии коронавируса.
В частности Байден отметил, что решение Трампа “наносило ущерб отраслям промышленности, использующих таланты со всего мира”.
“Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам”, – говорится в заявлении.
Также американский президент отметил, что указ запрещал членам семей граждан США и постоянным жителям страны воссоединиться со своими родственниками.
Напомним, что Байден уже подписал ряд распоряжений и приказов по борьбе с коронавирусом. Он ввел масочный режим на объектах федеральной собственности и во всех видах транспорта (самолеты, поезда, автобусы и т.д.). Для лиц, прибывающих в США из-за рубежа введен обязательный карантин.
- Напомним, преодоление эпидемии, экономического кризиса и снижение уровня расизма, который растет, Байден называл главными приоритетами своей работы. О чем еще президент говорил в своей речи — в материале.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.