Об этом сообщает издание Vice.

По состоянию на утро среды, 4 октября, Трамп был лидером в Висконсине, но вечером ситуация в корне изменилась. Байден опередил оппонента более чем на 20 тысяч голосов. Подсчет фактически завершен.

В Мичигане Байден также обошел Трампа: за Байдена проголосовало 49,4% американцев, за Трампа – 49,1%. Хотя разница между оппонентами не велика, однако Трамп довольно долго оставался лидером в Мичигане.

По предварительным данным, в Мичигане нужно посчитать еще много голосов, но поддержка демократов является колоссальной.

Сейчас Байдену для победы достаточно удержать свое преимущество во всех тех штатах, где он лидирует, чтобы стать президентом.

Модель медленного преимущества Байдена над конкурентом повторяется и в Пенсильвании. Но в этом штате осталось подсчитать более 1,4 млн голосов. Пока в Пенсильвании лидирует Трамп, который опережает соперника на 675 тысяч голосов, но ситуация может измениться.

Причиной того, что Мичиган, Пенсильвания и Висконсин так долго подсчитывают свои голоса, является то, что республиканские законодатели штата отказались изменить правила, чтобы позволить штатам начать подготовку почтовых бюллетеней для подсчета до дня выборов, как это разрешено в большинстве других штатов.

В штате Джорджия подсчет голосов также замедленный. Пока Трамп лидирует. Его результат лучший на 100 тысяч голосов, чем у Байдена, но осталось подсчитать 250 тысяч голосов.

В штате Невада преимущество Байдена составляет 7600 голосов. Однако ситуация остается напряженной, поскольку окончательного результата еще нет.

До четверга, 5 ноября, государство не может объявить пересчет голосов. Однако бывший губернатор Висконсина Скотт Уокер, близкий союзник Трампа, уже намекал на перерасчет в среду утром.

Однако висконсинские демократы уверены в победе Байдена и не согласны на пересчет голосов. Более того, глава партии Бен Виклер заявил о победе Байдена.

Green Bay and Kenosha results are in. Biden is now up in Wisconsin by roughly 20,600 votes. That number could wobble a bit, but there's no realistic path for Trump to pull ahead.

Biden has won more votes any prez candidate in WI history.

Folks: Joe Biden just won Wisconsin. https://t.co/xtg0hiSlW4

— Ben Wikler (@benwikler) November 4, 2020