«Байден сигнализирует Зеленскому о коррупции»: как отреагировали американские СМИ на санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждают.

#Буквы рассказывают, как отреагировали ведущие американские СМИ на новость о санкциях против Коломойского.

The Washington Post: США ввели санкции против Игоря Коломойского, одного из самых могущественных олигархов Украины

Издание отмечает, что американские власти ведут гражданское дело против Коломойского. Проверяют возможное хищение миллиардов долларов в украинском банке, которым он когда-то владел (очевидно речь идет о ПриватБанк, – ред.), И отмывание средств в США и других странах.

“Введением санкций против Коломойского администрация Байдена поддерживает американские призывы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее снимался в телевизионном шоу на канале Коломойского и который, вероятно, испытал влияние магната, для осуществления агрессивных шагов по реформированию украинской экономики и политической системы. После распада Советского Союза в стране преобладают олигархи“, – пишет издание.

Также в публикации критикуют реакцию Офиса Зеленского на санкции против Коломойского, ведь в официальном заявлении даже не упоминают фамилию олигарха.

Bloomberg: Байден атаковал миллиардера, чтобы сигнализировать Украине о коррупции

“Шаг по введению санкций против Коломойского – это первая большая инициатива США в отношении Украины во времена Байдена, связи которого с бывшим советским государством стали ключевой темой в избирательной кампании 2020 года”, – пишет издание.

Также Bloomberg отмечает, что Коломойский, когда-то деловой партнер и сторонник президента Владимира Зеленского, остается одним из самых влиятельных олигархов Украины.

“То, как Зеленский обращается с ним, стало лакмусовой бумажкой его готовности расправиться с коррупцией, которая преследовала бывшую советскую республику со времен падения коммунизма”, – говорится в публикации.

Financial Times: США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского за коррупцию

Издание отмечает, что санкции США вводятся из-за “причастности олигарха к значительной коррупции” в 2014-2015 годах, когда он был главой Днепропетровской области.

“В эти годы — разгар войны Украины против возглавляемых Россией сепаратистов на ее востоке — Коломойский “участвовал в коррупционных действиях, которые разрушали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства”, – приводит издание заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также издание отмечает, что президенту Зеленскому трудно противостоять Коломойскому, ведь их связывает бывшее деловое партнерство.

“Противостоять Коломойскому – это большой вызов для президента Украины: олигарх является владельцем телевизионного канала, на котором Зеленский создал свое имя в качестве вымышленного президента и сыгравший ключевую роль для его прихода к власти в 2019 году. Десятки депутатов, номинально присоединенных к партии Зеленского, преданы Коломойскому, в то время, как бывший помощник президента Андрей Богдан ранее представлял олигарха в судебных делах, которые появились в результате распада ПриватБанка”, – пишет издание.

The New York Times: США ввели санкции против ключевого украинского олигарха

“Администрация Байдена рассматривает борьбу с коррупцией в Украине как лучшую защиту от российского влияния“, – пишет издание.

The New York Times добавляет, что санкциями США сигнализируют о новом агрессивном подходе администрации Байдена в борьбе с коррупцией в Украине.

“Украинские олигархи осуществляют большое влияние в стране, контролируя средства массовой информации и иногда финансируя целые фракции в парламенте, что противоречит усилиям Америки и Европы по укреплению прозападной геополитической ориентации Украины”, – отмечает газета.

Издание, как и другие, акцентирует внимание на том, что борьба Зеленского с Коломойским является для него испытанием из-за бывших бизнес-связей.

“Господин Коломойский контролирует фракцию в политической партии господина Зеленского “Слуга народа”, без которой партия не получит большинства в парламенте. Телевидение господина Коломойского поддержало господина Зеленского на президентских выборах 2019 года”, – пишет газета.

Daily Beast: США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Миллиардер, который стоит за Зеленским, обвинен в коррупции

“Игорь Коломойский считается самой мощной фигурой в Украине вне власти, и он был ключевым покровителем президента Владимира Зеленского во время его прихода к власти”, – пишет издание.

Отмечается, что Коломойский может “разрушить демократические процессы и институты в Украине”.

Реакция Украины

Факт введения санкций против олигарха Игоря Коломойского должен заинтересовать правоохранительные органы Украины. Более того, в Госдепе прямо указали, что санкции введении из-за причастности “к значительной коррупции” во время его пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА.

Как минимум, следственные органы должны отреагировать на санкции и заявления США. Однако никакой реакции пока не было.

Остаются открытыми многие вопросы. В частности, если речь идет о преступлениях на территории Украины, то будет ли Киев запрашивать у Вашингтона материалы коррупционных дел Коломойского? Будет ли Украина синхронизировать санкции против Коломойского, если уже известно об этих коррупционные преступлениях, или если они подтвердятся после обработки американских материалов? Будет ли инициировать Украина уголовное производство против олигарха?

Украинская власть за сутки отреагировала всего один раз. В частности, вечером 5 марта в Офисе президента заявили:о “Украина должна побороть систему, в которой доминируют олигархи“. Поэтому государство благодарно каждому партнеру, в частности США, за поддержку на пути деолигархизации.

При этом имени олигарха Коломойского в заявлении не вспоминают, как и введенные против него санкции.