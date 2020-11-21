После окончания каденции Трампа фестиваль любви США и Саудовской Аравии утихнет, но не прекратится совсем. Следующий президент Джо Байден признает стратегическое значение любимого королевства Трампа.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Король Салман бен Абдулазиз и его сын, кронпринц Мохаммед, очевидно, потеряют большую часть того, что они получили за четыре года каденции Трампа. В частности, речь идет о поспешном одобрении продажи оружия, ослабление давления из-за нарушения прав человека и обратном канале через зятя президента Джареда Кушнера.

На первый взгляд, может показаться, что Джо Байден не одобряет отношения США и Саудовской Аравии, но он точно не будет обострять отношения с королевством, которое является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Однако будет усилен контроль, особенно в отношении прав человека. Избранный президент США будет рассматривать королевство как решающего союзника в нестабильном регионе.

Экспорт черного золота

Саудовская Аравия получит еще один шанс продемонстрировать свои доброжелательные намерения в отношении США на этих выходных, когда состоится виртуальный саммит G20. До сих пор неясно, будет ли Трамп участвовать в видеоконференции, ведь президент выдвигает заявления о фальсификации выборов 3 ноября, которые он проиграл Байдену.

Еще одним знаком длительной поддержки администрацией Трампа отношений с королевством является то, что государственный секретарь Майкл Помпео ненадолго посетит лидеров страны в городе Неоми.

Нефть была ключевым элементом американо-саудовских отношений с тех пор, как Франклин Рузвельт встретился с королем Абдулазизом Ибн Саудом на военном корабле в Суэцком канале в 1945 году. С тех пор американская экономика десятилетиями возлагалась на стабильный поток саудовских баррелей.

Зависимость уменьшилась, поскольку бум сланца приблизил Америку к энергетической независимости. Однако Трамп все-таки сделал два основных вмешательства в саудовскую нефтяную политику во время своего президентства. В 2018 году, когда баррель нефти стоил 80 долларов, Трамп попросил Эр-Рияд и других производителей ОПЕК увеличить добычу, чтобы сбить цены. Затем Трамп вмешался в мирное соглашение между Путиным и Мохаммедом бен Салманом, поскольку боялся потери десятков тысяч рабочих мест в Техасе и других нефтедобывающих государствах.

Климатический вызов

Байден заявил, что вернется к Парижских климатических соглашений, как только вступит в должность. Его позиция по изменению климата свидетельствует о росте глобального импульса к энергетическому переходу от нефти и других ископаемых видов топлива, является, пожалуй, самым большим вызовом для долгосрочного будущего Саудовской Аравии.

Однако Байден пока воздерживается от резких заявлений относительно отношений с Саудовской Аравией.

Королевство пытается всеми способами сохранить отношения с США. Так, власти страны поздравили Байдена с победой, хотя Трамп все еще пытается бороться за кресло президента.

“Король Салман “высоко оценил исторические глубоко укоренившиеся отношения между двумя дружественными странами, добавив, что обе страны стремятся развивать и укреплять эти отношения во всех сферах”, – говорится в поздравлении.

Между тем министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил, что страна была ключевым союзником США независимо от того, президент какой партии был у власти.

“Я очень уверен, что это будет продолжаться”, – сказал он.

Команда Байдена пока отказалась конкретно прокомментировать его планы по Саудовской Аравии. В то же время Байден четко определил стратегическое значение Саудовской Аравии.

Спокойствие в приоритете

“Мы должны признать ценность сотрудничества в борьбе с терроризмом и сдерживании Ирана. Но Америка должна настаивать на ответственных действиях Саудовской Аравии и накладывать последствия на необдуманные поступки”, – сказал Байден Совету по международным отношениям в июле 2019 года.

Эксперты отмечают, что позиция Байдена мягче, чем Барака Обамы, который резко высказывался в сторону королевства.

Руководство Саудовской Аравии обеспокоено прошлыми комментариями Байдена о том, что он хочет вернуться к иранской ядерной сделке, от которой Трамп отказался. Он также хочет дальнейших переговоров об укреплении соглашения. При этом Саудовская Аравия рассматривает Иран как своего главного регионального врага и выступила против ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми государствами.

Отношения с Турцией

Королевство также осознает, что администрация Байдена может быть жестче в отношении Турции, саудовского соперника, тогда как Трамп в основном сдерживал критику касательно Реджепа Тайипа Эрдогана.

“Учитывая тот факт, что мы отлучаемся от арабских нефтепродуктов, Байден может применить другой подход”, – сказал Аарон Дэвид Миллер, старший сотрудник Фонда Карнеги по международным отношениям и бывший чиновник Государственного департамента на Ближнем Востоке.

В то же время, по его словам, администрация Байдена хочет убедиться, что король Салман, которому сейчас 84 года, сможет официально передать власть преемнику.