Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России, – Зеленский

США поддерживают стремление Украины относительно сохранения мира на Донбассе и следят за процессом реформ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении касательно решений СНБО, ситуации на Донбассе и поддержки Украины со стороны США.

В частности, Зеленский рассказал детали первого телефонного разговора с американским лидером.

“Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России. Вспомнив события 6 января в США, президент Байден отметил, как важно США и Украины сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов”, – заявил Зеленский.

По его словам, стороны отметили и поддержали воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда.

“По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины – братья по оружию. Также мы говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите президента Байдена в Украину”, – подчеркнул Зеленский.