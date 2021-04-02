Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России, – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении касательно решений СНБО, ситуации на Донбассе и поддержки Украины со стороны США.
В частности, Зеленский рассказал детали первого телефонного разговора с американским лидером.
“Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России. Вспомнив события 6 января в США, президент Байден отметил, как важно США и Украины сегодня защищать демократию в наших государствах. Особенно когда угрозу ей составляет значительное количество олигархов, которые заинтересованы в дестабилизации и ослаблении государственных институтов”, – заявил Зеленский.
По его словам, стороны отметили и поддержали воплощение и продолжение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного Суда.
“По словам президента Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украины – братья по оружию. Также мы говорили об участии США в Крымской платформе и о предстоящем визите президента Байдена в Украину”, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, что в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Во время телефонного разговора Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
По данным американского издание Politico лидеры США и Украины говорили от 30 до 40 минут. Байден отметил свою приверженность к Украине и сказал, что всем сердцем и мыслями верит в ее успех.
Разговор состоялся на фоне обострения на Донбассе, а также после сообщений о стягивании российских войск к границе Украины.
Издание Politico отмечает, что украинские чиновники неделями настаивали на телефонном звонке между Зеленским и Байденом, в том числе во время недавнего звонка советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака.
1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.
Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.
Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Накануне стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Украинская разведка заявила, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.