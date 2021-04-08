Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Байден в своем выступлении сказал о том, что насилие с применением оружия — это “эпидемия”. С начала года произошло 850 случаев стрельбы. В свете этого президент призвал Сенат одобрить три законопроекта по проблеме контроля над оружием, уже одобренные Палатой представителей.

Он считает, что у производителей оружия не должно быть “юридического иммунитета”, а штурмовое оружие следует запретить. После того как упомянутые законопроекты о контроле над оружием будут приняты на федеральном уровне, их варианты должны принять на уровне отдельных штатов.

Среди инициатив президента:

инвестиции в специальные программы для общин, для которых насилие с применением оружия представляет особую опасность;

ужесточение ограничений на распространение огнестрельного оружия без серийных номеров, которое правоохранительным органам трудно отследить;

предохранительные скобы для огнестрельного оружия;

предложение позволит родственникам и сотрудникам правоохранительных служащих обращаться в суд с просьбой временно ограничить доступ к оружию для человека, которого они считают опасным для себя или для окружающих;

составление ежегодного доклада о незаконном обороте огнестрельного оружия;

назначение руководителя Управления по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Инициативы Байдена резко раскритиковали представители Республиканской партии. Так, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что инициативы президента ущемляют гарантированное Конституцией право на ношение оружия.

“Он снисходителен к преступникам, но ущемляет права законопослушных граждан. Я этого не потерплю. И республиканцы Палаты представителей тоже. Соблюдайте Конституцию!”, – высказал свое мнение Маккарти.

На сайте Белого дома опубликовали шесть инициатив Байдена, осуществлением которых займется Минюст.

Министерство юстиции в течение 30 дней выпустит распоряжение, которое поможет остановить распространение “оружия-призраков”. Это оружие, которое собирают из нескольких единиц. Оно не имеет серийного номера и не регистрируется в базе. На сборку такого оружия уходит около 30 минут.

Министерство юстиции в течение 60 дней выпустит распоряжение, разъясняющее, когда устройство, продаваемое как стабилизирующая скоба, эффективно превращает пистолет в короткоствольную винтовку в соответствии с требованиями Национального закона об огнестрельном оружии.

Министерство юстиции в течение 60 дней опубликует типичное законодательство штата о “красном флаге”. Законы с красным флагом позволяют членам семьи или правоохранительным органам подавать прошение о судебном постановлении, временно запрещающем людям в кризисной ситуации доступ к огнестрельному оружию, если они представляют опасность для себя или других.

Администрация вкладывает средства в меры по борьбе с насилием в общинах. Из Американского плана создания рабочих мест будет вложено 5 миллиардов долларов в течение восьми лет для поддержки программ борьбы с насилием в общинах. Министерство охраны здоровья и социальных служб США организует веб-семинар и создаст набор инструментов для ознакомления штатов с тем, как они могут использовать Medicaid для возмещения расходов на определенные программы вмешательства в связи с насилием в общинах, такие как меры вмешательства в связи с насилием в больницах.

Увеличение инвестиций в меры по борьбе с насилием в общинах.

Министерство юстиции будет выпускать ежегодный отчет о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.