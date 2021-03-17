Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отправились в тур по Америке Help is Here, чтобы убедить американцев в том, что “План спасения Америки” действительно поможет восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.
Во время посещения одного из штатов Байден встретился с представителями компании Smith Flooring, занимающейся производством напольных покрытий. Он отметил, что финансовая помощь в размере 1,9 трлн долларов – не последнее, что получат от государства представители малого и среднего бизнеса.
“Я думаю, вы должны знать, что на самом деле помощь будет еще больше”, – сказал Байден.
Он также сказал, что хотел бы изменить мнение американцев о правительстве.
“Мы должны доказать американскому народу, что их правительство может помочь им. Это наша работа. Это наша ответственность”, – сказал Байден.
В рамках тура Help is Here, представители администрации Байдена посетят, в первую очередь, критические штаты, жителям которых необходима финансовая государственная помощь.
- 10 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов. Результат голосования – 220 за и 211 против. Все республиканцы проголосовали против. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал против.
- 6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.
- Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.