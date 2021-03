Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отправились в тур по Америке Help is Here, чтобы убедить американцев в том, что “План спасения Америки” действительно поможет восстановить экономику страны после пандемии коронавируса.

Во время посещения одного из штатов Байден встретился с представителями компании Smith Flooring, занимающейся производством напольных покрытий. Он отметил, что финансовая помощь в размере 1,9 трлн долларов – не последнее, что получат от государства представители малого и среднего бизнеса.

“Я думаю, вы должны знать, что на самом деле помощь будет еще больше”, – сказал Байден.

Он также сказал, что хотел бы изменить мнение американцев о правительстве.

“Мы должны доказать американскому народу, что их правительство может помочь им. Это наша работа. Это наша ответственность”, – сказал Байден.

В рамках тура Help is Here, представители администрации Байдена посетят, в первую очередь, критические штаты, жителям которых необходима финансовая государственная помощь.