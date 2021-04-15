Президент США Джо Байден, попри передвиборчі обіцянки, не квапиться розширювати програму з прийняття біженців до США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден відмовився підписати пропозицію щодо підвищення квоти кількість біженців, які мають право приїхати до країни. Їх кількість значно скоротив попередній президент Дональд Трамп.

Наразі Байдена активно критикують через складну ситуацію на південному кордоні. Однак є принципова різниця між біженцями та нелегальними мігрантами. Перш ніж потрапити на територію США, біженців перевіряють упродовж кількох років, а також влаштовують державний супровід протягом кількох перших місяців перебування на території країни.

Вже багато місяців тисячі біженців очікують, коли США відновлять програму. Однак Байден відмовляється зняти обмеження.

Демократи намагалися отримати відповідь від представників президентської адміністрації з цього приводу, однак марно. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Байден планує підвищити квоту приймання біженців до 62,5 тисяч цього фінансового року, однак коли це відбудеться – невідомо.

В лютому Державний департамент презентував Конгресу план щодо збільшення ліміту біженців. Попередник Байдена, Дональд Трамп, встановив квоту на прийняття 15 тисяч біженців на рік. Байден збирається підняти квоту до 62,5 тисяч біженців. Однак поки рішення прийнято не було – програму заморозили. Тисячі людей тепер очікують, коли їх скерують до США, однак не мають жодних конкретних строків.

До слова, під час передвиборчої кампанії Байден говорив про те, що квота на прийняття біженців до США становитиме 125 тисяч осіб на рік.

Агенція з переселення біженців повідомила, що готова відновити роботу, щойно Байден підпише відповідне розпорядження.

Однак на Капітолійському пагорбі чиновники розчаровані, що Байден відмовляється швидко прийняти рішення та тягне час.

Представники Конгресу кажуть, що здивовані тим, що Байден вніс подання, але не поспішає підписувати розпорядження.

За даними Центру прийняття біженців, який працює в складі Держдепартаменту, з вересня по квітень до США приїхали лише 2050 біженців за квоти 15 тисяч осіб.