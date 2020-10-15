Об этом сказано в его видении относительно партнерства с Украиной.
Байден уверен, что успех Украины – это “вклад в стабильность и безопасность Европы”.
“Джо Байден понимает, что Дональд Трамп не понимает: что Украина борется за отстаивание своей независимости и суверенитета; что успех Украины будет вкладом в стабильность и безопасность Европы, что в свою очередь является интересом США. Байден будет настаивать на окончании конфликта в Украине и работая с европейскими партнерами в поддержке Украины, которая стремится защитить свой суверенитет, демократию и светлое будущее, которого она заслуживает”, – сказано в документе.
Также сказано, что Байден намерен предоставить военную помощь Украине, в том числе летальное оружие.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
- Опросы свидетельствуют о том, что по итогам дебатов победил Байден.