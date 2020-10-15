Кандидат в президенты США о Демократической партии Джо Байден будет добиваться окончания войны на Донбассе, если выиграет на выборах президента.

Об этом сказано в его видении относительно партнерства с Украиной.

Байден уверен, что успех Украины – это “вклад в стабильность и безопасность Европы”.

“Джо Байден понимает, что Дональд Трамп не понимает: что Украина борется за отстаивание своей независимости и суверенитета; что успех Украины будет вкладом в стабильность и безопасность Европы, что в свою очередь является интересом США. Байден будет настаивать на окончании конфликта в Украине и работая с европейскими партнерами в поддержке Украины, которая стремится защитить свой суверенитет, демократию и светлое будущее, которого она заслуживает”, – сказано в документе.

Также сказано, что Байден намерен предоставить военную помощь Украине, в том числе летальное оружие.