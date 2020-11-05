Соответствующий пост он написал на своей Facebook-странице.
“Позвольте мне быть четким: я проводил агитацию как гордый демократ, но буду руководить как американский президент”, – написал Байден.
Напомним, Байден имеет поддержку уже 264 выборщиков, а для победы необходимо 270.
Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы.
Байден лидирует только в Неваде (49,3% против 48,7% у Трампа). Избирательные чиновники штата Невада объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).
У Трампа есть поддержка 214 выборщиков и незначительное преимущество в штатах, где голоса еще не сочтены.
- Джо Байден победил Дональда Трампа в штате Висконсин, получив поддержку 237 выборщиков из 270 необходимых для победы.
- В штабе президента США Дональда Трампа уже заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин.
- Также Байден одержал победу в Мичигане, увеличив свою поддержку до 253 выборщиков. Кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов в Мичигане.
- В Пенсильвании подсчет голосов замедлен за большого количества досрочных голосований и задержки почтовой службы. У Трампа уже заявляли о якобы фальсификации в этом штате.
- Штаб Байдена уже объявил сбор средств на судебное противостояние с Трампом. Впоследствии на тот же шаг пошел штаб Трампа.