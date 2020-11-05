Кандидат в президенты от демократов Джо Байден дал обещание американцам, как новоизбранный президент США.

Соответствующий пост он написал на своей Facebook-странице.

“Позвольте мне быть четким: я проводил агитацию как гордый демократ, но буду руководить как американский президент”, – написал Байден.

Напомним, Байден имеет поддержку уже 264 выборщиков, а для победы необходимо 270.

Сейчас итоги голосования еще подводят в Неваде, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аляске. Одержав победу в любом из этих штатов Байден выиграет выборы.

Байден лидирует только в Неваде (49,3% против 48,7% у Трампа). Избирательные чиновники штата Невада объявили перерыв до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени).

У Трампа есть поддержка 214 выборщиков и незначительное преимущество в штатах, где голоса еще не сочтены.