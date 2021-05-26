Про це свідчить заява Байдена, опублікована на сайті Білого дому.

Байден закликав американські спецслужби “подвоїти зусилля”, аби визначити походження коронавірусу. Він чекає на розгорнуту доповідь щодо цього за 90 днів. У звіті слід використати дані американських лабораторій та решти федеральних відомств щодо того, чи був вірус переданий від тварини людині, чи завезли його до країни навмисно, чи він з’явився внаслідок “витоку” з лабораторії в Ухані (Китай).

Байден попросив представників розвідки не лише доповісти йому про результати роботи, а також тримати в курсі Конгрес.

Заява Байдена пролунала на тлі аналогічних закликів високопоставлених чиновників у сфері охорони здоров’я щодо потреби у детальному розслідуванні походження вірусу. Це спричинено тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я вже має подібну доповідь, але вона поверхнева та лише спростовує версію щодо того, що коронавірус спричинив пандемію не через “витік” в лабораторії в Ухані.

Байден нагадав, що в березні просив свого радника з питань національної безпеки доручити представникам розвідки зробити доповідь щодо аналізу походження вірусу. На початку травня Байдену доповідь передали. Розвідка розглядає два основних сценарії походження вірусу, але остаточного результату розслідування немає.

“На початку 2020 року, коли з ‘явився коронавірус COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю, аби дізнатися про вірус, щоб ми могли боротися з ним ефективно. Але нашим інспекторам тоді не вдалося потрапити до Китаю. Через це ми не маємо чіткої картини щодо походження вірусу”, – сказав Байден.

Він додав, що даних розвідки поки що недостатньо, аби точно сказати, що коронавірус – результат халатності працівників лабораторії в Ухані чи все ж таки – результат взаємодії людини з твариною, яка могла бути носієм смертельної для людини інфекції.

“Зважаючи на це, я попросив розвідку подвоїти зусилля щодо збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити нас до кінцевого висновку й доповісти мені через 90 днів. В рамках цієї доповіді я запитав, в яких аспектах можуть знадобитися додаткові дослідження… Також я попросив, аби розвідка звернула увагу на результати тематичних досліджень наших національних лабораторій та інших федеральних агентств… І я попросив розвідку інформувати про все Конгрес”, – сказав американський президент.

Байден додав, що США й надалі працюватимуть з партнерами-однодумцями по всьому світу, аби змусити Китай брати участь у повному, прозорому, аргументованому міжнародному розслідуванні, щоб “отримати доступ до всіх даних та доказів”.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб США вважає, що людству потрібне детальне розслідування щодо походження та поширення коронавірусу, оскільки це дасть можливість краще підготуватися до наступних пандемій.

“Другий етап дослідження щодо походження коронавірусу повинен розпочатися з технічним завданням, яке має бути прозорим, наукового обґрунтованим і дати можливість міжнародним експертам поставити незалежну оцінку стосовно походження вірусу й перших днів його поширення”, – сказав Бессера.

Радник Байдена з питань, пов’язаних з коронавірусом, Енді Славітт, різко розкритикував спільне розслідування Китаю та ВООЗ щодо походження коронавірусу. В тій доповіді було сказано, що джерело походження коронавірусу – точно не витік з лабораторії в Ухані.

“Нам потрібно в цьому розібратися і нам потрібен повністю прозорий процес з боку Китаю… Нам потрібна допомога ВООЗ в цьому питанні. Ми не відчуваємо, що зараз у нас це є”, – сказав він.

Доктор Френсіс Коллінс, директор Національного інституту охорони здоров’я, вважає:

“Найбільш ймовірно, що цей вірус виник природнім шляхом. Але ми не можемо відкинути будь-який сценарій… навіть щодо аварії в лабораторії… Тому ми дуже просимо ВООЗ повернутися та перевірити цю версію ще раз, оскільки їх попередня доповідь нікого не задовольнила… Тепер нам потрібен експертний аналіз та повний збір всієї доступної інформації”.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.