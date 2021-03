Об этом сообщает Reuters.

Байден провел первые переговоры с лидерами всех 27 государств, которые входят в Евросоюз.

“Стоя вместе, плечом к плечу, ЕС и США могут продемонстрировать, что демократия лучше всего защищает граждан, способствуя развитию чувства собственного достоинства и процветания”, – написал после встречи президент Европейского совета Шарль Мишель.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ

— Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021