Об этом сообщает Reuters.

Байден провел первые переговоры с лидерами всех 27 государств, которые входят в Евросоюз.

“Стоя вместе, плечом к плечу, ЕС и США могут продемонстрировать, что демократия лучше всего защищает граждан, способствуя развитию чувства собственного достоинства и процветания”, – написал после встречи президент Европейского совета Шарль Мишель.

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ — Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021

Байден заявил на встрече, что хотел бы восстановить отношения с блоком, испорченные его предшественником Дональдом Трампом. Он назвал 45-го президента “сторонником протекционизма” (система таможенной политики с высокими пошлинами на импортные товары, – ред.).

Байден сказал, что США стремятся объединиться с союзниками и партнерами ради продвижения демократии в мире. Он отметил, что в мире растет влияние такие авторитарных государств, как Китай или Россия. Он призвал Евросоюз “участвовать в этой демократической коалиции”.

Такое предложение Байдена лидеры стран ЕС поддержали.

В ЕС также высказали заинтересованность в сотрудничестве с США для борьбы с пандемией коронавируса и изменением климата.

Предшественник Байдена, Дональд Трамп, не проводил таких встреч. Но Барак Обама и Джордж Буш-младший участвовали в подобных саммитах.