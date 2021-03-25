Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Накануне представители Белого дома вместе с членами Конгресса отправились в штат Техас, чтобы посмотреть, как обстоят дела с потоком мигрантов, в том числе нелегальных, на юге страны. Если взрослых мигрантов, которые приходят к границе будучи совершеннолетними, могут экстрадировать или принять в страну на определенных условиях, то это не касается детей. Тысячи родителей отправили своих детей разного возраста в США. Американские власти селят их в специальные детские центры для беженцев, обеспечивают комфорт и питание.

Пока пакет иммиграционных законов не готов, Байден поручил вице-президенту Харрис заниматься проблемой с неконтролируемым потоком мигрантов. При этом, став президентом, Байден обращался к мигрантам и призывал их пока не приходить в США, а дождаться принятия нового законодательства, регулирующего эту сферу.

“Теперь у нас есть команда в полном составе… Не могу представить никого, кто был бы лучше подготовлен для этого”, – сказал президент, обратив внимание на то, что у Харрис есть опыт работы генеральным прокурором Калифорнии, приграничного штата.

Харрис ответила, что “работа будет нелегкой”. Она сказала, что приток иммигрантов на границе США с Мексикой – “сложная ситуация”. Она не назвала ситуацию “кризисом”, как того требуют представители Республиканской партии.

Харрис сказала, что хотела бы присоединиться к дипломатической работе с лидерами правительств Сальвадора, Гватемалы, Мексики и Гондураса. Именно из этих стран в США приходит больше всего иммигрантов.

“Хотя мы четко заявляем, что люди не должны приходить на границу сейчас, мы также понимаем, что мы будем обеспечивать соблюдение закона. И поскольку мы можем работать сразу по нескольким направлениям, мы должны обратить внимание на коренные причины, которые заставляют людей отправиться в этот путь”, – сказала Харрис.

Когда Байден стал президентом США, он остановил строительство пограничной стены на юге страны и заявил, что его обращение с мигрантами будет более гуманным.