Президент США Джо Байден заявил, что его администрация достигнет цели в 100 миллионов вакцинаций от COVID-19 примерно на шесть недель раньше до 100-дневного срока.

Об этом сообщает Politico.

“Завтра мы получим 100 миллионов доз, которые ввела наша администрация“, – сказал Байден вечером в четверг.

“Но, как я всегда говорил, это только начало. Мы не остановимся, пока не победим эту пандемию“, – добавил он, а также объявил о планах установить новую цель по вакцинации на следующей неделе.

С момента прихода к власти Байдена было сделано чуть более 99 миллионов прививок, на данный момент в США вводят почти 2,5 миллиона доз вакцин в день.

Байден поставил цель ввести 100 миллионов доз в начале декабря, незадолго до того, как США разрешили первые две вакцины от COVID-19.

Отмечается, что запаздывание с внедрением вакцины в последние недели администрации экс-президента Дональда Трампа поначалу казалось, угрожало цели Байдена, но к тому времени, когда он вступил в должность, страна делала почти 1 миллион прививок в день, что порождало вопросы о том, достаточно ли амбициозна цель новой администрации.