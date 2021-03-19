Об этом сообщает Politico.
“Завтра мы получим 100 миллионов доз, которые ввела наша администрация“, – сказал Байден вечером в четверг.
“Но, как я всегда говорил, это только начало. Мы не остановимся, пока не победим эту пандемию“, – добавил он, а также объявил о планах установить новую цель по вакцинации на следующей неделе.
С момента прихода к власти Байдена было сделано чуть более 99 миллионов прививок, на данный момент в США вводят почти 2,5 миллиона доз вакцин в день.
Байден поставил цель ввести 100 миллионов доз в начале декабря, незадолго до того, как США разрешили первые две вакцины от COVID-19.
Отмечается, что запаздывание с внедрением вакцины в последние недели администрации экс-президента Дональда Трампа поначалу казалось, угрожало цели Байдена, но к тому времени, когда он вступил в должность, страна делала почти 1 миллион прививок в день, что порождало вопросы о том, достаточно ли амбициозна цель новой администрации.
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