Об этом сообщает USA TODAY.

Байден отметил, что он “был бы счастлив“ присоединиться к бывшим президентам Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Биллу Клинтону в публичном проведении вакцинации, чтобы доказать ее безопасность.

“Люди потеряли веру в способность вакцины работать. Имеет значение, что делают президент и вице-президент. Я думаю, что три моих предшественника установили модель того, что следует делать“, – добавил он.

Байден заявил, что если вакцины достигнут “меры“, которую главный инфекционист Энтони Фаучи и другие эксперты считают безопасной, то “очевидно, что важно сообщить американскому народу, что это безопасно“.

Он также добавил, что попросил Фаучи стать его главным медицинским советником и частью его группы реагирования на COVID-19.