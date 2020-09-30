Об этом он сказал в ходе первых дебатов с Дональдом Трампом.
Байден не считает, что из-за возможности голосовать по почте стоит говорить о какой-либо дискредитации результатов выборов. Лично он готов принять любой исход голосования.
“Если я выиграю – я соглашусь, если я проиграю – я соглашусь”, – сказал Байден.
Он отметил, что ранее Трамп уже заявлял, что может не признать результаты выборов.
“Голосуйте! Помните, что от вас только зависит, что будет со страной следующие четыре года – она будет меняться, или это снова будут годы вранья”, – сказал Байден.
Он сказал, что готов признать поражение и не будет объявлять о победе на выборах, пока результат не пройдет независимую сертификацию.
Опросы общественного мнения в США показали, что по почте, в большинстве, собираются голосовать приверженцы Демократической партии. В то же время кампания Трампа подала иски в нескольких штатах об ограничении возможности голосовать по почте.
Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.
Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.