Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в любом случае признает результаты выборов, независимо от того, выиграет или проиграет.

Об этом он сказал в ходе первых дебатов с Дональдом Трампом.

Байден не считает, что из-за возможности голосовать по почте стоит говорить о какой-либо дискредитации результатов выборов. Лично он готов принять любой исход голосования.

“Если я выиграю – я соглашусь, если я проиграю – я соглашусь”, – сказал Байден.

Он отметил, что ранее Трамп уже заявлял, что может не признать результаты выборов.

“Голосуйте! Помните, что от вас только зависит, что будет со страной следующие четыре года – она будет меняться, или это снова будут годы вранья”, – сказал Байден.

Он сказал, что готов признать поражение и не будет объявлять о победе на выборах, пока результат не пройдет независимую сертификацию.

Опросы общественного мнения в США показали, что по почте, в большинстве, собираются голосовать приверженцы Демократической партии. В то же время кампания Трампа подала иски в нескольких штатах об ограничении возможности голосовать по почте.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.