Об этом американский лидер заявил во время брифинга в понедельник.

Президент добавил, что это приведет к значительному уменьшению выбросов и обеспечит американские компании заказами, а американцев — рабочими местами.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw

— ABC News Live (@ABCNewsLive) January 25, 2021