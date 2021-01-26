Президент Джо Байден объявил, что заменит весь федеральный автопарк электромобилями американского производства.

Об этом американский лидер заявил во время брифинга в понедельник.

“Федеральное правительство обладает огромным парком транспортных средств, которые мы собираемся заменить чистыми электромобилями, сделанными прямо здесь, в Америке, и сделанными американскими рабочими”, — сказал Байден.

Президент добавил, что это приведет к значительному уменьшению выбросов и обеспечит американские компании заказами, а американцев — рабочими местами.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw — ABC News Live (@ABCNewsLive) January 25, 2021

Пока неизвестно, когда Байден планирует начать замену, и в каком порядке она будет происходить.

По состоянию на 2019 федеральный парк США насчитывает более 645 тысяч автомобилей. Это включает 245 тысяч гражданских, 173 тысячи военных, 225 тысяч автомобилей почтовых отделений.

Управление общего обслуживания (GSA) информирует, что в 2019 году федеральные авто сожгли 375 млн галлонов бензина и дизельного топлива.

По состоянию на июль 2020 году лишь 3 тысяч транспортных средств, принадлежащих правительству, были электрическими.

Еще во время президентской кампании Байден обещал “взять на себя серьезное федеральное обязательство закупить чистые автомобили” для автопарков федерального правительства и власти на местах.

К тому же Байден обещает построить 550 тысяч электрических зарядных станций и увеличить расходы на исследования чистой энергии.