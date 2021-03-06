В американском аналитическом центре The Atlantic Council разработали стратегическое руководство для президента США Джо Байдена относительно эффективного и плодотворного сотрудничества с Украиной.

Его опубликовали на сайте организации.

В стратегии сказано, что Байден призван “наладить прямые и доверительные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским”, чтобы вернуть отношения между странами в нормальное русло.

Авторами стратегии стали главный аналитик Евразийского центра Атлантического совета Андерс Аслунд, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, экс-помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид и заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг и другие.

В превью к стратегии сказано, что США был важным партнером Украины с начала событий 2014 года, когда Россия совершила аннексию украинского полуострова Крым. Поэтому эксперты составили рекомендации для администрации президента Байдена, которые позволят наладить партнерские отношения между странами, установить диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, подключиться к мирному решению военного конфликта на Донбассе, а также — обязаться поддерживать украинскую власть на пути реформ.

В тексте сказано, что Байден ранее шесть раз был в Украине, потому для него может быть сложно пересмотреть отношения с государством, о котором мнение сформировано. Но президента Зеленского эксперты характеризуют как человека, который ранее мало контактировал с Западом, не принимал участия в Революции Достоинства, а также — пострадал во время процесса объявления импичмента 45-му лидеру США Дональду Трампу. При этом, они отметили, что Зеленский стремится сотрудничать с Байденом, потому наладить контакт двух президентов может быть достаточно просто.

Первым приоритетом для администрации Байдена выделили знакомство с нынешней политической верхушкой в Украине и, в частности, с ближайшим окружением президента Зеленского, которое “не известно в Вашингтоне”. Второй шаг — установление доверительных отношений “после неспокойных лет правления Трампа.

Второй приоритет – усиление поддержки Украины со стороны США и защита от агрессии России.

Третий приоритет – разработка стратегии, которая побудит Зеленского утвердить реальную программу реформ. В первую очередь, это должно касаться верховенства права, поддержки гражданского общества и независимых СМИ.

Эксперты Atlantic Council отметили, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал покончить с коррупцией и принести мир в страну, но “его ближайшее окружение, кажется, не понимает этого”.

“Украина быстро откатилась от реформ с тех пор, как Зеленский отправил в отставку свое реформаторское правительство в марте 2020 года, но у президента еще есть время, чтобы изменить ситуацию”, – сказано в стратегии.

После того как между администрациями Байдена и Зеленского будет установлен контакт, американскому президенту советуют:

как можно скорее назначить посла;

возглавить дипломатическую миссию по вопросу конфликта на Донбассе, участвовать в переговорах по прекращению войны;

сотрудничать с Конгрессом в вопросе увеличения военной помощи Украине до 500 миллионов долларов в год;

участвовать в повышении безопасности на Черном море путем консультаций с союзниками и партнерами по НАТО;

способствовать интеграции Украины с НАТО, предоставив Украине статус главного союзника, не входящего в НАТО;

разработать и придерживаться стратегического подхода к санкциям в отношении России, если не прекратится агрессия на Донбассе;

придерживаться курса на прекращение строительства “Северного потока – 2”;

поддержать усилия Украины по организации “Крымской платформы”.

Что касается сотрудничества по внутриполитическим вопросам, администрации Байдена следует:

приоритет – создание независимых судов;

принять меры против олигархов, “подрывающих реформы в Украине”: добиться экстрадиции Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против Игоря Коломойского;

настаивать на реформе Генпрокуратуры;

работать над возобновлением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);

настаивать на восстановлении честного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции, так как сейчас на эти должности “отбираются неореформаторы, которые лояльны различным группам интересов”;

восстановление медицинской реформы;

завершение либерализации энергетических рынков;

установить прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и телеканалы, принадлежащие лицам, работающим в интересах Кремля;

создать программу стимулирования корпоративных инвестиций в Украину в случае реализации реформ суда и прокуратуры.

“Единственная самая главная рекомендация, которую мы предлагаем – это то, чтобы президент Байден связался с президентом Зеленским. Пришло время для первого телефонного разговора двух президентов, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины”, – отметил экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

Рекомендации были представлены в рамках международной онлайн-конференции “Что Байден должен делать в отношении Украины?”