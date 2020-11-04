Джо Байден лидирует на выборах президента США в Аризоне. Этого не ожидали, так как на протяжение 72 лет в этом штате выигрывает представитель Республиканской партии.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

На данный момент в штате Аризона обработано 84% голосов.

Так, за Байдена проголосовали 51% избирателей, а поддержка Трампа составила 47,6%. Это довольно большой разрыв для штата, который на президентских выборах ранее поддерживал кандидатов от Республиканской партии.

До этого в штате поддерживали кандидата от Демократической партии в 1948 году.

По мнению аналитиков, такая смена электоральных настроений обусловлена тем, что в штат переехало немало граждан из более либеральных штатов, где всегда поддерживают демократов. В частности, из Калифорнии.

Также в штате существенно увеличилось количество латиноамериканского населения, которое также в большинстве своем поддерживает Демократическую партию и Джо Байдена.

В 2016 году Трамп опередил Хиллари Клинтон в Аризоне всего на 3%.

Победу в штате Аризона называют “страховым полисом” для Байдена. Если он здесь выиграет, то это значит, что Республиканская партия рискует потерять большинство в Конгрессе.

Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Общая картина выглядит так:

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядков после выборов.