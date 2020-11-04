Об этом сообщает CNN.

Байден набирает более 63%, а его соперник республиканец Дональд Трамп – более 34%.

Штат Колорадо голосовал на выборах президента США преимущественно за представителей Республиканской партии с 1972 года. На трех последних выборах большинство голосов в этом штате набирали демократы. В 2016 году республиканец Дональд Трамп получил в Колорадо 43,3% голосов, демократ Хиллари Клинтон – 48,2%. Этот штат считается таким, что колеблется и тяготеет к Демократической партии.

Так, по результатам обработки 80% голосов, во Флориде Байден получает 49,7% голосов, в то время, как Трамп – 49,4%.

Также Байден лидирует в Пенсильвании, где он может получить 20 голосов.

По предварительным результатам, Байден побеждает в Вермонте, что принесет ему 3 голоса избирателей.

Трамп пока лидирует в Индиане (может получить 11 голосов), Кентукки (8 голосов), Вирджинии (13 голосов), Северной Каролине (15 голосов) и Джорждии (16 голосов).

Отметим, что предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром. Сейчас в стране закрываются избирательные участки и американские СМИ публикуют первые результаты.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Между тем в других штатах голосования продолжается. К 2:00 по Киеву голосования прекратится в 22 штатах, в последнее закроет избирательные участки штат Небраска – в 16:00 среды.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосования приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительным результатам голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила два комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.