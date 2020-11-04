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Байден лидирует в Огайо и Пенсильвании, где в 2016 году победил Трамп

Кандидат в президенты США Джо Байден лидирует в штате Огайо, где на предыдущих выборах победил действующий глава государства Дональд Трамп.

Среда, 4 ноября 2020, 03:27
Об этом свидетельствуют данные Fox News.

По данным в штате обработан 31% бюллетеней, Байден лидирует с 55,6% голосов.

Штат Огайо дает победителю 18 голосов выборщиков.

Байден также лидирует в ключевом штате Пенсильвания.

По последним данным в Пенсильвании обработан 1% бюллетеней, Байден лидирует с 81,0% голосов. у Трампа – 18,2%

Пенсильвания дает победителю 20 голосов выборщиков, на прошлых выборах в штате победил действующий глава государства Дональд Трамп.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Между тем в других штатах голосования продолжается. К 2:00 по Киеву голосования прекратится в 22 штатах, в последнее закроет избирательные участки штат Небраска – в 16:00 среды.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосования приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительным результатам голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила два комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.

Теги: выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп

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