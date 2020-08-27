Об этом свидетельствуют результаты опроса от CNBC и Change Research.
“Колеблющиеся” штаты – это те, в которых избиратели не отдают предпочтение демократу или республиканцу. Их голоса, как правило, разделяются с незначительной разницей. Результаты выборов в этих штатах наиболее важные, так как могут кардинально повлиять на общий результат.
В целом, за Байдена готовы проголосовать 49% опрошенных респондентов в 16 штатах. За Трампа – 46%.
- Аризона: Байден 49%, Трамп 47%
- Флорида: Байден 49%, Трамп 46%
- Мичиган: Байден 50%, Трамп 44%
- Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%
- Пенсильвания: Байден 49%, Трамп 46%
- Висконсин: Байден 49%, Трамп 44%
Отмечается, что рейтинг Трампа в течение последних двух недель в этих штатах незначительно вырос.
Это может быть связано с тем, что местные жители меньше стали беспокоиться из-за пандемии COVID-19.
Опросу Democracy Corps показывает, что за Байдена готовы проголосовать 53% американцев, а за Трампа – 43%.
В опросе участвовали 1,5 тысячи американских граждан. Его провели во время объявления Джо Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии, а Камалы Харис – кандидатом на пост вице-президентом.
Также указано, что из-за перетоков у Байдена увеличилось количество женщин, готовых проголосовать за него.
За Трампа передумали голосовать представители рабочего класса, как мужчины, так и женщины. Это может быть связано с массовой безработицей в стране.
Несмотря на то, что Байден может победить на президентских выборах, у него по-прежнему нет сильной эмоциональной связи с избирателями. Только 28% тех, кто собирается голосовать за Байдена, симпатизируют его взглядам и принципам. Его избиратели хотят кардинальных изменений в вопросах здравоохранения, повышение налогов для богатых, а также выступают против строительства пограничной стены.
Напомним, выборы главы США состоятся 3 ноября.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.