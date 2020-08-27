Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в шести "колеблющихся" штатах, незначительно опережая Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от CNBC и Change Research.

“Колеблющиеся” штаты – это те, в которых избиратели не отдают предпочтение демократу или республиканцу. Их голоса, как правило, разделяются с незначительной разницей. Результаты выборов в этих штатах наиболее важные, так как могут кардинально повлиять на общий результат.

В целом, за Байдена готовы проголосовать 49% опрошенных респондентов в 16 штатах. За Трампа – 46%.

Аризона: Байден 49%, Трамп 47%

Флорида: Байден 49%, Трамп 46%

Мичиган: Байден 50%, Трамп 44%

Северная Каролина: Байден 48%, Трамп 47%

Пенсильвания: Байден 49%, Трамп 46%

Висконсин: Байден 49%, Трамп 44%

Отмечается, что рейтинг Трампа в течение последних двух недель в этих штатах незначительно вырос.

Это может быть связано с тем, что местные жители меньше стали беспокоиться из-за пандемии COVID-19.

Опросу Democracy Corps показывает, что за Байдена готовы проголосовать 53% американцев, а за Трампа – 43%.

В опросе участвовали 1,5 тысячи американских граждан. Его провели во время объявления Джо Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии, а Камалы Харис – кандидатом на пост вице-президентом.

Также указано, что из-за перетоков у Байдена увеличилось количество женщин, готовых проголосовать за него.

За Трампа передумали голосовать представители рабочего класса, как мужчины, так и женщины. Это может быть связано с массовой безработицей в стране.

Несмотря на то, что Байден может победить на президентских выборах, у него по-прежнему нет сильной эмоциональной связи с избирателями. Только 28% тех, кто собирается голосовать за Байдена, симпатизируют его взглядам и принципам. Его избиратели хотят кардинальных изменений в вопросах здравоохранения, повышение налогов для богатых, а также выступают против строительства пограничной стены.

Напомним, выборы главы США состоятся 3 ноября.