Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс реформировать законы о ношении оружия. В частности, он хочет ввести запрет на штурмовые огнестрелы и узаконить проверку покупателей, желающих приобрести оружие.

Обращение президента к законодателям США опубликовано на сайте Белого дома.

Заявление Байдена посвящено годовщине стрельбы в школе в городе Паркленд в штате Флорида. В 2018 году в этот день погибли 14 учеников и 3 учителя.

“Призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей боевого оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах”, – обратился к законодателям Байден.