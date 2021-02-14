Обращение президента к законодателям США опубликовано на сайте Белого дома.
Заявление Байдена посвящено годовщине стрельбы в школе в городе Паркленд в штате Флорида. В 2018 году в этот день погибли 14 учеников и 3 учителя.
“Призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей боевого оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах”, – обратился к законодателям Байден.
- В апреле 2018 года в США десятки тысяч студентов и школьников вышли на акции протеста, требуя ужесточить законодательство о контроле над оружием.
- В прошлом году в среднем в Соединенных Штатах еженедельно фиксировали не менее одного случая стрельбы в школах.