Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он сменяет президента США в случае его кончины или отставки. Вице-президент США также формально возглавляет Сенат США, верхнюю палату Конгресса.

Вице-президент избирается вместе с президентом США: у каждого кандидата на президентство есть свой кандидат на вице-президентскую должность. ВП представляет ту же политпартию, что и президент, но обязательно должен быть из другого штата.

Ожидается, что Джо Байден назовет имя своего кандидата на эту должность 1 августа. Однако во вторник, 28 июля, популярное американское СМИ Politico заявило, что Байден определился с кандидатом: это Камала Харрис, политик-демократ, экс-генпрокурор Калифорнии и сенатор от этого штата.

На это, в частности, обратил внимание Марк Беднар, представитель Кевин Маккарти, лидера меньшинства Палаты представителей.

Huh?

Politico labeled Sen. Kamala Harris as Biden's running mate… that he chose on August 1 (4 days from now).https://t.co/M3dhmIwZ7o pic.twitter.com/99GDHzWPnL

— Mark Bednar (@MarkBednar) July 28, 2020