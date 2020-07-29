Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис может быть названа Джо Байденом кандидатом в вице-президенты Камала Харрис.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он сменяет президента США в случае его кончины или отставки. Вице-президент США также формально возглавляет Сенат США, верхнюю палату Конгресса.

Вице-президент избирается вместе с президентом США: у каждого кандидата на президентство есть свой кандидат на вице-президентскую должность. ВП представляет ту же политпартию, что и президент, но обязательно должен быть из другого штата.

Ожидается, что Джо Байден назовет имя своего кандидата на эту должность 1 августа. Однако во вторник, 28 июля, популярное американское СМИ Politico заявило, что Байден определился с кандидатом: это Камала Харрис, политик-демократ, экс-генпрокурор Калифорнии и сенатор от этого штата.

На это, в частности, обратил внимание Марк Беднар, представитель Кевин Маккарти, лидера меньшинства Палаты представителей.

“Politico назвал сенатора Камалу Харрис напарником Байдена… которого он выбрал 1 августа (через 4 дня)”, — написал он, прикрепив к посту скриншот публикации издания.

Huh? Politico labeled Sen. Kamala Harris as Biden's running mate… that he chose on August 1 (4 days from now).https://t.co/M3dhmIwZ7o pic.twitter.com/99GDHzWPnL — Mark Bednar (@MarkBednar) July 28, 2020

“1 августа Джо Байден выбрал Камалу Харрис, чтобы сделать ее своим напарником на выборах президента на выборах 2020 года, за две недели до Национального съезда Демократической партии. […] В своем объявлении Байден назвала Харрис “достойным противником и достойным напарником”, ссылаясь на их соперничество на ранних этапах первичного голосования демократов”, — говорилось в статье.

Позднее издание убрало с сайта эту информацию, указав в статье, что “В ранней версии ошибочно сообщалось, что Байден сделал свой выбор вице-президента. Мы сожалеем об ошибке”.

Одновременно журналисты Associated Press во время пресс-конференции Байдена в Уилмингтоне сделали снимок его заметок.

На листке бумаги, который держал Байден, было написано имя Камалы Харрис и пять пунктов: “Не держите обид”, “Кампания со мной и Джилл [Байден]”, “Талантливый”, “Отличная помощь кампании” и “Большое уважение к ней”. Ниже на этом же листке было написано “ВП”, а также “высококвалифицированный” и “разнообразная группа”.

Примечательно, что в марте 2020 года Харрис вышла из президентской гонки и призвала своих сторонников поддержать кандидатуру Джо Байдена.

Биография Камалы Харрис

Камале Харрис 55 лет. Она родилась в Окленде, Калифорния. Ее мать — научная сотрудница, уроженка Индии, отец, профессор экономики — родом с Ямайки.

Сестра Харрис, Мая Харрис, политический аналитик MSNBC, она состояла в команде Хиллари Клинтон в период её президентской избирательной кампании. Ее зять, Тони Вест — генеральный советник Uber и бывший чиновник Министерства юстиции США.

Харрис замужем за прокурором Калифорнии Дугласом Емгоффом. Пара воспитывает двоих детей Емгоффа от прошлого брака, своих детей у Харрис нет.

Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.

В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году переизбрана на второй срок.

На должности генпрокурора Калифорнии Харрис акцентировала свое внимание на урегулировании последствий ипотечного кризиса, борьбе с мошенничеством, связанным с ипотекой и кредитами.

Также она основала агентство под названием Бюро детской юстиции, которое занималось вопросами опекунства, ювенальной юстиции, прогулов в школах и пр.

Кроме того, она контролировала расследование после разлива нефти из трубопровода, который нанес ущерб калифорнийскому побережью. Расследование привело к десяткам обвинительных актов против ряда нефтегазовых компаний.

После отказа от переизбрания в 2016 году сенатора США от Калифорнии Барбары Боксер Харрис в числе 34 претендентов приняла участие в борьбе за освобождающееся место. 8 ноября 2016 года победила на выборах. Так она стала первым в истории “цветным” сенатором от Калифорнии.

21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах Президента США. Согласно данным социологического исследования, опубликованным 30 октября 2019 года, за три месяца до официального старта предварительных выборов в Демократической партии, рейтинг Камалы Харрис составил 3%. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Позиция Харрис: Путин и агрессии РФ в Украине

В августа 2019 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Харрис дала интервью Council on Foreign Relations, CFR — частной американской организации в сфере международных связей. Там она поделилась своей позицией о том, какими должны быть шаги США для противостояния российской агрессии против Украины.

Харрис осуждала действия РФ, связанные с агрессией на Донбассе и незаконной аннексией Крыма. Также она выступала за последовательность в действиях США в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину.

“И в Украине, и в Грузии Россия использовала военную силу для захвата территории и подрыва демократически избранных правительств. Незаконная оккупация Россией Крыма является серьезным нарушением международных норм, которыми руководствовался мир со времен Второй мировой войны, так же и поддержка Россией боевых действий на востоке Украины и ее кибератаки. Тысячи людей погибли в результате российской агрессии, в том числе 298 мирных жителей погибли, когда российская ракета сбила рейс авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Будучи президентом, я буду продолжать поддерживать Украину и гарантировать, что США будут однозначно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Я также хотела бы уделить первостепенное внимание работе с правительством Украины по наращиванию вооруженных сил, укреплению гражданского общества и борьбе с коррупцией, а также в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами по дипломатическому решению. И в отличие от нынешнего обитателя Белого дома, я буду последовательно противостоять Путину в защиту демократических ценностей, прав человека и международного правопорядка”, — заявляла она.

Позиция Харрис: вмешательство РФ в выборы в США

В публичном пространстве Харрис говорит о России преимущественно в контексте вмешательстве Москвы в выборы в США.

Харрис охарактеризовала вмешательство России в выборы 2016 года как “нападение” на Соединенные Штаты, которое использовало расизм. Она заявляла, что РФ нацелена и на выборы 2020 года.