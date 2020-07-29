Об этом сообщают #Буквы. 

Как известно, вице-президент США — второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он сменяет президента США в случае его кончины или отставки. Вице-президент США также формально возглавляет Сенат США, верхнюю палату Конгресса.

Вице-президент избирается вместе с президентом США: у каждого кандидата на президентство есть свой кандидат на вице-президентскую должность. ВП представляет ту же политпартию, что и президент, но обязательно должен быть из другого штата.

Ожидается, что Джо Байден назовет имя своего кандидата на эту должность 1 августа. Однако во вторник, 28 июля, популярное американское СМИ Politico заявило, что Байден определился с кандидатом: это Камала Харрис, политик-демократ, экс-генпрокурор Калифорнии и сенатор от этого штата.

На это, в частности, обратил внимание Марк Беднар, представитель Кевин Маккарти, лидера меньшинства Палаты представителей.

“Politico назвал сенатора Камалу Харрис напарником Байдена… которого он выбрал 1 августа (через 4 дня)”, — написал он, прикрепив к посту скриншот публикации издания.

“1 августа Джо Байден выбрал Камалу Харрис, чтобы сделать ее своим напарником на выборах президента на выборах 2020 года, за две недели до Национального съезда Демократической партии. […] В своем объявлении Байден назвала Харрис “достойным противником и достойным напарником”, ссылаясь на их соперничество на ранних этапах первичного голосования демократов”, — говорилось в статье.

Позднее издание убрало с сайта эту информацию, указав в статье, что “В ранней версии ошибочно сообщалось, что Байден сделал свой выбор вице-президента. Мы сожалеем об ошибке”.

Одновременно журналисты Associated Press во время пресс-конференции Байдена в Уилмингтоне сделали снимок его заметок.

На листке бумаги, который держал Байден, было написано имя Камалы Харрис и пять пунктов: “Не держите обид”, “Кампания со мной и Джилл [Байден]”, “Талантливый”, “Отличная помощь кампании” и “Большое уважение к ней”. Ниже на этом же листке было написано “ВП”, а также “высококвалифицированный” и “разнообразная группа”.

Фото: АР

Примечательно, что в марте 2020 года Харрис вышла из президентской гонки и призвала своих сторонников поддержать кандидатуру Джо Байдена.

Биография Камалы Харрис

Камале Харрис 55 лет. Она родилась в Окленде, Калифорния. Ее мать — научная сотрудница, уроженка Индии, отец, профессор экономики — родом с Ямайки.

Сестра Харрис, Мая Харрис, политический аналитик MSNBC, она состояла в команде Хиллари Клинтон в период её президентской избирательной кампании. Ее зять, Тони Вест — генеральный советник Uber и бывший чиновник Министерства юстиции США.

Харрис замужем за прокурором Калифорнии Дугласом Емгоффом. Пара воспитывает двоих детей Емгоффа от прошлого брака, своих детей у Харрис нет.

Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.

В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году переизбрана на второй срок.

Камала_Харрис

На должности генпрокурора Калифорнии Харрис акцентировала свое внимание на урегулировании последствий ипотечного кризиса, борьбе с мошенничеством, связанным с ипотекой и кредитами.

Также она основала агентство под названием Бюро детской юстиции, которое занималось вопросами опекунства, ювенальной юстиции, прогулов в школах и пр.

Кроме того, она контролировала расследование после разлива нефти из трубопровода, который нанес ущерб калифорнийскому побережью. Расследование привело к десяткам обвинительных актов против ряда нефтегазовых компаний.

После отказа от переизбрания в 2016 году сенатора США от Калифорнии Барбары Боксер Харрис в числе 34 претендентов приняла участие в борьбе за освобождающееся место. 8 ноября 2016 года победила на выборах. Так она стала первым в истории “цветным” сенатором от Калифорнии.

21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах Президента США. Согласно данным социологического исследования, опубликованным 30 октября 2019 года, за три месяца до официального старта предварительных выборов в Демократической партии, рейтинг Камалы Харрис составил 3%. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Камала_Харрис

Позиция Харрис: Путин и агрессии РФ в Украине

В августа 2019 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Харрис дала интервью Council on Foreign Relations, CFR — частной американской организации в сфере международных связей. Там она поделилась своей позицией о том, какими должны быть шаги США для противостояния российской агрессии против Украины.

Харрис осуждала действия РФ, связанные с агрессией на Донбассе и незаконной аннексией Крыма. Также она выступала за последовательность в действиях США в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину.

“И в Украине, и в Грузии Россия использовала военную силу для захвата территории и подрыва демократически избранных правительств. Незаконная оккупация Россией Крыма является серьезным нарушением международных норм, которыми руководствовался мир со времен Второй мировой войны, так же и поддержка Россией боевых действий на востоке Украины и ее кибератаки. Тысячи людей погибли в результате российской агрессии, в том числе 298 мирных жителей погибли, когда российская ракета сбила рейс авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Будучи президентом, я буду продолжать поддерживать Украину и гарантировать, что США будут однозначно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Я также хотела бы уделить первостепенное внимание работе с правительством Украины по наращиванию вооруженных сил, укреплению гражданского общества и борьбе с коррупцией, а также в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами по дипломатическому решению. И в отличие от нынешнего обитателя Белого дома, я буду последовательно противостоять Путину в защиту демократических ценностей, прав человека и международного правопорядка”, — заявляла она.

Позиция Харрис: вмешательство РФ в выборы в США

В публичном пространстве Харрис говорит о России преимущественно в контексте вмешательстве Москвы в выборы в США.

Харрис охарактеризовала вмешательство России в выборы 2016 года как “нападение” на Соединенные Штаты, которое использовало расизм. Она заявляла, что РФ нацелена и на выборы 2020 года.