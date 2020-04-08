Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден выразил надежду на то, что сторонники его оппонента Берни Сандерса поддержат его на выборах.

Соответствующий пост Байден опубликовал в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, 8 апреля сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США, открыв дорогу своему главному конкуренту-демократу Джо Байдену.

В связи с этим бывший вице-президент США обратился к Сандерсу, отметив, что он “не просто проводил политическую кампанию, а создал движение”.

“И не сомневайтесь в этом. Мы считаем, что это движение сегодня так же сильно, как и вчера. Это хорошо для нашей нации и нашего будущего. Вы поставили интерес нации – и необходимость победить Дональда Трампа – превыше всего. И за это мы благодарны”, — подчеркнул Байден.

Также политик обратился к сторонникам своего оппонента, выразив надежду на то, что они помогут ему победить текущего президента Дональда Трампа на грядущих выборах.

“Сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно заработать ваши голоса. И я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю срочность этого момента. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам. […] Вместе мы победим Дональда Трампа”, — отметил он.

Кроме того, в случае своего избрания Байден пообещал заниматься проблемой изменения климата, сделать колледжи и здравоохранение доступными для всех.