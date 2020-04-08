Соответствующий пост Байден опубликовал в своем Instagram.
Как сообщалось ранее, 8 апреля сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США, открыв дорогу своему главному конкуренту-демократу Джо Байдену.
В связи с этим бывший вице-президент США обратился к Сандерсу, отметив, что он “не просто проводил политическую кампанию, а создал движение”.
“И не сомневайтесь в этом. Мы считаем, что это движение сегодня так же сильно, как и вчера. Это хорошо для нашей нации и нашего будущего. Вы поставили интерес нации – и необходимость победить Дональда Трампа – превыше всего. И за это мы благодарны”, — подчеркнул Байден.
Также политик обратился к сторонникам своего оппонента, выразив надежду на то, что они помогут ему победить текущего президента Дональда Трампа на грядущих выборах.
“Сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно заработать ваши голоса. И я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю срочность этого момента. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам. […] Вместе мы победим Дональда Трампа”, — отметил он.
Кроме того, в случае своего избрания Байден пообещал заниматься проблемой изменения климата, сделать колледжи и здравоохранение доступными для всех.
- Ранее сообщалось, что для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.
- Сандерс потерпел несколько поражений на праймериз — внутрипартийных выборах Демпартии. Его противник — сенатор Джо Байден обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине.