Джо Байден высмеял своего соперника на грядущих выборах президента США Дональда Трампа за игнорирование сообщений о неготовности медсистемы страны к возможной пандемии.

Об этом сообщают #Буквы.

В конце октября, накануне начала пандемии COVID-19, американская газета The Washington Post опубликовала статью “В докладе говорится, что ни одна из 195 стран, включая США, не готова к пандемии”. В материале был представлен отчет Центра здравоохранения Джона Хопкинса, в котором впервые в истории была дана всесторонняя оценка возможностей систем здравоохранения в разных странах мира.

Тогда экс-вице-президент США Джо Байден поделился этой статьей в Twitter, добавив следующий комментарий:

“Мы не готовы к пандемии. Трамп откатил назад прогресс в сфере укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения, которого добились президент Обама и я. Нам нужно лидерство, которое укрепляет общественное доверие, фокусируется на реальных угрозах и мобилизует мир, чтобы остановить вспышки до того, как они достигнут наших берегов”.

Теперь, 7 месяцев спустя, на фоне сообщений о том, что США стала первой страной в мире, где погибли более 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, Байден обратил внимание на то, что в тот же период времени постил в соцсети действующий президент США и его соперник на грядущих выборах Дональд Трамп.

Политик упомянул твит Трампа, касающийся iPhone, который был опубликован спустя сутки после статьи WP.

“Для Тима [Кука]: кнопка на IPhone была намного лучше, чем управление свайпами!”, — говорится в упомянутом твите.

Байден предложил подписчикам сравнить эти посты, написав: “Два твита из одного и того же дня в октябре”.