Об этом сообщают #Буквы.
В конце октября, накануне начала пандемии COVID-19, американская газета The Washington Post опубликовала статью “В докладе говорится, что ни одна из 195 стран, включая США, не готова к пандемии”. В материале был представлен отчет Центра здравоохранения Джона Хопкинса, в котором впервые в истории была дана всесторонняя оценка возможностей систем здравоохранения в разных странах мира.
Тогда экс-вице-президент США Джо Байден поделился этой статьей в Twitter, добавив следующий комментарий:
“Мы не готовы к пандемии. Трамп откатил назад прогресс в сфере укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения, которого добились президент Обама и я. Нам нужно лидерство, которое укрепляет общественное доверие, фокусируется на реальных угрозах и мобилизует мир, чтобы остановить вспышки до того, как они достигнут наших берегов”.
Теперь, 7 месяцев спустя, на фоне сообщений о том, что США стала первой страной в мире, где погибли более 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, Байден обратил внимание на то, что в тот же период времени постил в соцсети действующий президент США и его соперник на грядущих выборах Дональд Трамп.
Политик упомянул твит Трампа, касающийся iPhone, который был опубликован спустя сутки после статьи WP.
“Для Тима [Кука]: кнопка на IPhone была намного лучше, чем управление свайпами!”, — говорится в упомянутом твите.
Байден предложил подписчикам сравнить эти посты, написав: “Два твита из одного и того же дня в октябре”.
- Ранее бывший вице-президент США Джо Байден пристыдил президента США Дональда Трампа за то, что тот играл в гольф во время эпидемии коронавируса, в результате которой в США умерло 100 тысяч человек.
- В свою очередь Трамп обнародовал видео “похорон” Байдена, который накануне оскандалился высказыванием о темнокожих избирателях.