Об этом сообщил американский телевизионный канал CNBC.
“То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального и географического происхождения, абсолютно отвратительно. Ни один из президентов никогда не делал этого, никогда, никогда, никогда”, – сказал Байден.
По его словам, раньше в Соединенных Штатах таким образом не вели себя ни президенты-демократы, ни президенты-республиканцы.
“У нас были и есть расисты, они пытались избрать своего президента. Но он стал первым”, – добавил кандидат в президенты.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его сопернику на выборах Джо Байдену следует пройти тест на когнитивные способности.
- Напомним, в июле рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Дональда Трампа — 40%.