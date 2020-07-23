Об этом сообщил американский телевизионный канал CNBC.

“То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального и географического происхождения, абсолютно отвратительно. Ни один из президентов никогда не делал этого, никогда, никогда, никогда”, – сказал Байден.

По его словам, раньше в Соединенных Штатах таким образом не вели себя ни президенты-демократы, ни президенты-республиканцы.

“У нас были и есть расисты, они пытались избрать своего президента. Но он стал первым”, – добавил кандидат в президенты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его сопернику на выборах Джо Байдену следует пройти тест на когнитивные способности.