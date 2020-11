Об этом сообщает CNN.

“Честно говоря, я просто считаю, что это позор”, – сказал он.

По мнению Байдена, в результате произойдет переход власти.

“Я думаю, что в конце концов все это осуществится 20 января (день вступления нового президента в должность – ред.). Я надеюсь и ожидаю, что американский народ действительно знает и понимает, что произошел переходный период”, – сказал он.

Он отметил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

“Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит”, – заверил Байден.

Также демократ заявил, что хочет поговорить с Трампом. При этом на вопрос о том, что бы он сказал ему, Байден ответил: “Господин президент, я ожидаю разговора с Вами”.

Today, the Trump Administration is in court, attempting to eliminate the Affordable Care Act. Tune in as I discuss how my administration will expand access to quality, affordable health care. https://t.co/JB5uwBTKnd

— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020