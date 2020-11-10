Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден, который, по оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, считает позором нежелание главы Белого дома Дональда Трампа признать свое поражение.

Об этом сообщает CNN.

“Честно говоря, я просто считаю, что это позор”, – сказал он.

По мнению Байдена, в результате произойдет переход власти.

“Я думаю, что в конце концов все это осуществится 20 января (день вступления нового президента в должность – ред.). Я надеюсь и ожидаю, что американский народ действительно знает и понимает, что произошел переходный период”, – сказал он.

Он отметил, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

“Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит”, – заверил Байден.

Также демократ заявил, что хочет поговорить с Трампом. При этом на вопрос о том, что бы он сказал ему, Байден ответил: “Господин президент, я ожидаю разговора с Вами”.

Today, the Trump Administration is in court, attempting to eliminate the Affordable Care Act. Tune in as I discuss how my administration will expand access to quality, affordable health care. https://t.co/JB5uwBTKnd — Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020