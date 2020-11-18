Про це повідомляє пресслужба обраного президента Байдена.

Энтони Бернал – старший советник доктора Джилл Байден, супруги президента

Энтони Бернал был заместителем руководителя кампании и руководителем аппарата доктора Джилл Байден в кампании Байдена-Харрис. Бернал более десяти лет был доверенным советником и помощником семьи Байденов.

Он проработал 8 лет в администрации Обамы-Байдена на нескольких руководящих должностях, в том числе в качестве директора по планированию и директора по поездкам доктора Байдена, а также на должности специального помощника президента и заместителя главы администрации доктора Байдена.

Бернал начал свою карьеру на государственной службе в Белом доме при президенте Билле Клинтоне и вице-президенте Эле Горе.

После выборов 2000 года Бернал занимал ряд постов вне правительства, включая работу по международным связям в компании Coca-Cola и AARP, а также в качестве директора финансового управления Демократического национального комитета съезда и руководителя аппарата Фонда развития терапии ALS.

Бернал окончил Техасский университет в Эль-Пасо и учился в Карлтон-колледже.

Майк Донилон – старший советник президента

Майк Донилон занимал должность главного стратега кампании Байдена-Харрис, где он отвечал за коммуникации, телевизионную рекламу, составление речей, опросы и исследования. Ранее Донилон работал советником вице-президента Байдена. Донилон участвовал в шести президентских кампаниях в США, на его счету более 25 побед в кампаниях Сената, губернаторов, Палаты представителей США и мэров США. Ранее он работал управляющим директором Института Байдена и доцентом в Университете Делавэра. Донилон родился в Род-Айленде и окончил Джорджтаунский университет и Юридический центр Джорджтаунского университета.

Рон Клейн – глава администрации Белого дома

Рон Клейн был руководителем аппарата избранного президента, когда он стал вице-президентом (2009-11 гг.); главный советник судебного комитета сената во время пребывания избранного президента в качестве председателя комитета (1989–1992 годы); и советник по вопросам политики в штате судебного комитета (1986–1987 годы). Клейн также работал советником во время президентских кампаний избранного президента Байдена в 1988 и 2008 годах.

Клейн был исполнительным вице-президентом и генеральным советником Revolution LLC. В 2005 году, до прихода в Revolution, Клейн четыре года проработал партнером и председателем национальной группы практики в O’Melveny & Myers.

Клейн работал на президентов Обаму и Клинтона, а также на кандидатов в президенты от демократов Эла Гора, Джона Керри, Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Рон Клейн с отличием окончил Гарвардский юридический факультет, был редактором Harvard Law Review.

Джен О’Мэлли Диллон – заместитель начальника штаба

Джен О’Мэлли Диллон работала менеджером кампании Байдена-Харрис. Ветеран семи президентских кампаний, О’Мэлли Диллон занимала руководящие должности в кампаниях на всех уровнях – от выборов в сенат штата и мэров до избирательных кампаний в Конгресс, губернаторов.

Джен была партнером-основателем компании Precision Strategies, занимающейся коммуникациями, цифровыми технологиями и таргетингом на данные. Занимала должности заместителя руководителя кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

О’Мэлли Диллон выпускница Университета Тафтса и мама троих маленьких детей.

Дана Ремус – советник Белого дома

Дана Ремус работала главным юрисконсультом кампании Байдена-Харрис. До этого она была главным юрисконсультом Фонда Обамы.

Во время президентства Обамы-Байдена Дана Ремус была заместителем помощника президента и заместителем советника по этике. Ранее она работала профессором права в Школе права Университета Северной Каролины, где специализировалась на правовой и судебной этике.

Ремус родилась в Нью-Гэмпшире и окончила Гарвардский колледж и юридический факультет Йельского университета.

Джулисса Рейносо Панталеон – глава штаба доктора Джилл Байден

Джулисса Рейносо Панталеон – партнер юридической фирмы Winston & Strawn. Во время администрации Обамы-Байдена Рейносо работала послом США в Уругвае и заместителем помощника государственного секретаря по Западному полушарию в Государственном департаменте США, где она разработала комплексные стратегии обеспечения безопасности и верховенства закона для Центральной Америки и Карибского бассейна. Рейносо входит в советы директоров нескольких некоммерческих и правозащитных организаций, а также была преподавателем Колумбийской школы права и Колумбийской школы международных и общественных отношений.

Рейносо родилась в Доминиканской Республике, эмигрировала в Соединенные Штаты в возрасте семи лет и выросла в Бронксе, Нью-Йорк. Окончила Гарвардский университет, Кембриджский университет и юридический факультет Колумбийского университета.

Стив Риккетти – советник президента

Стив Риккетти был председателем кампании Байдена-Харрис. На протяжении десятилетий своей государственной службы Риккетти занимал руководящие должности в Белом доме, в том числе в качестве помощника президента и руководителя аппарата вице-президента Байдена, помощника президента и заместителя главы администрации президента Билла Клинтона.

До прихода в администрацию Обамы-Байдена в 2009 году Риккетти был основателем и президентом независимой фирмы по связям с правительством и политическому консультированию. До присоединения к кампании Байдена-Харрис Риккетти был управляющим директором Penn Biden Center. Риккетти родился в Огайо и окончил университет Майами и юридический факультет Университета Джорджа Мейсона.

Седрик Ричмонд – старший советник президента и директор Управления по работе с общественностью Белого дома

Конгрессмен Седрик Ричмонд был национальным сопредседателем кампании Байдена-Харрис и в настоящее время является сопредседателем переходной команды Байдена-Харрис. С 2011 года Ричмонд представляет 2-й избирательный округ Луизианы в Палате представителей США. Во время своего пребывания в Конгрессе Ричмонд работал в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности, судебном комитете Палаты представителей, помощником Демократической партии Палаты представителей, членом Новой демократической коалиции, председателем группы чернокожих в Конгрессе и, в последнее время, председатель Фонда чернокожих членов Конгресса.

Ричмонд родился и вырос в Новом Орлеане, окончил Морхаус-колледж и юридический факультет Тулейнского университета.

Джули Родригес – директор Управления по межправительственным вопросам Белого дома

Джули Чавес Родригес работала заместителем менеджера в кампании Байдена-Харрис. До этого она была политическим директором и руководителем штаба президентской кампании тогдашнего сенатора Камалы Харрис. До прихода в Белый дом Родригес работала директором по трудоустройству молодежи в Министерстве внутренних дел и заместителем пресс-секретаря бывшего министра внутренних дел Кена Салазара.

Джули Родригес выпускница Калифорнийского университета в Беркли.

Энни Томазини – директор по эксплуатации Овального кабинета

Анни Томазини является главой администрации избранного президента Байдена, где она обеспечивает выполнение повседневных дел и дает стратегические советы избранному президенту. Томазини более десяти лет работала с семьей Байденов на нескольких должностях, в том числе в качестве заместителя пресс-секретаря вице-президента Байдена и пресс-секретаря сенатора Байдена, когда он был председателем сенатского комитета по международным отношениям.

Она начала свою карьеру в Rasky Partners Inc, одной из крупнейших фирм по связям с общественностью в Новой Англии. Томазини также входит в некоммерческий совет директоров Дорчестерского клуба мальчиков и девочек. Томазини родилась в Массачусетсе и окончила Бостонский университет.