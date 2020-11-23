У президента США Джо Байден назвали имена будущих топ-чиновников в сфере нацобороны. В новой команде — гендерное и расовое разнообразие.

Об этом сообщает переходный офис Байдена и американская газета The New York Times.

Были объявлены будущие чиновники и кандидаты на должности в сфере национальной безопасности. Новая команда отличается расовым и гендерным разнообразием. Некоторые ее члены уже занимали высокие должности во времена президентства Барака Обамы.

Уже названы кандидаты на должности госсекретаря, секретаря Департамента нацбезопасности, главы разведки, посла президента в ООН, советника по нацбезопасности и посланника по вопросам климата.

Энтони Дж. Блинкен — Государственный секретарь

58-летний Блинкен начал свою карьеру в Государственном департаменте во времена администрации Клинтона. Он является доверенным лицом Байдена уже более 20 лет. Он был его главным помощником в Комитете по иностранным делам Сената, советником по вопросам нацбезопасности, когда Байден был вице-президентом, а также занимал должность заместителя советника по нацбезопасности Обамы. В 2015-2017 годах Блинкен также был заместителем государственного секретаря.

“Господин Блинкен широко рассматривается как прагматичный центрист по вопросам внешней политики, который, как и господин Байден, поддерживал прошлые американские вмешательства и считает, что США должны играть центральную ведущую роль в мире”, — пишет NYT.

Алехандро Майоркас — секретарь Департамента национальной безопасности

Майоркас — иммигрант кубинского происхождения, семья которого бежала от революции Кастро. Во время первого президентского срока Обамы занимал должность директора Службы гражданства и иммиграции США. В 2013-2016 годах он занимал должность заместителя министра национальной безопасности.

В случае назначения Майоркас станет первым латиноамериканцем, который будет руководить департаментом, ответственным за внедрение и управление иммиграционной политикой страны.

“Высшие должностные лица по вопросам иммиграции в администрации Обамы рекомендовали кандидатуру господина Майоркаса как способ построить поддержку со стороны иммигрантской общины, одновременно удовлетворяя умеренных и карьерных чиновников в ведомстве, которые ищут лидера с опытом в правоохранительных органах”, — отмечает издание.

Аврил Хейнс — директор национальной разведки

Хейнс работала заместителем директора ЦРУ в администрации Обамы, после чего сменила Блинкена в должности заместителя советника Обамы по вопросам национальной безопасности.

Хейнс также работала советником Совета национальной безопасности Обамы, помогая ему ориентироваться на правовые вопросы вокруг антитеррористических операций и настаивая на большей сдержанности с целью уменьшения жертв среди гражданского населения.

Она также была помощницей Байдена, выполняя обязанности заместителя главного советника Комитета по иностранным делам Сената с 2007 по 2008 год.

В случае утверждения на должности Хейнс станет женщиной на самой высокой должности в разведывательном сообществе.

Линда Томас-Гринфилд — посол в ООН

Томас-Гринфилд — 35-летний ветеран иностранных служб, которая работала на дипломатических постах во всем мире.

Как ожидается, Байден назначит Томас-Гринфилд на должность посла в ООН и возобновит работу до уровня кабинета министров, дав ей, женщине-афроамериканке, место в Совете национальной безопасности.

С 2013 по 2017 год она работала помощником государственного секретаря по делам Африки. Также она работала послом США в Либерии, работала в Швейцарии, Пакистане, Кении, Гамбии, Нигерии и Ямайке.

Джейк Салливан — советник национальной безопасности

44-летний Салливан может быть назначен на высший пост Белого дома по вопросам национальной безопасности. В таком случае он станет самым молодым лицом в должности после Мак-Джорджа Банди, который занял эту должность в возрасте 41 года при президенте Джоне Кеннеди.

Салливан следовал за Блинкеном как высший помощник Байдена по вопросам национальной безопасности, а затем поднялся на должность старшего помощника государственного секретаря Хиллари Клинтон, которая назвала его “талантом поколения”.

Джон Керри — посланник президента по вопросам климата

Назначение 76-летнего Керри, по мнению журналистов, является самым большим сюрпризом. Бывший сенатор Массачусетса, государственный секретарь Обамы (2013-2017) вернется на новую роль, что будет символизировать приверженность новой администрации борьбе с изменением климата.

В заявлении, опубликованном переходным штабом, говорится о том, что Керри “будет бороться с изменением климата полный рабочий день как Специальный посланник президента по вопросам климата и будет заседать в Совете национальной безопасности”. Работа Джона Керри не требует подтверждения Сенатом.

Для управления своей внутренней климатической политикой Байден также вскоре назначит директора по климату Белого дома, который, вероятно, будет равен по статусу с Керри.